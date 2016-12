Première semaine du Festival de Lanaudière

L’équipe du Festival de Lanaudière est heureuse de vous convier aux concerts de sa première semaine d’activités.

C'est le porte-parole du Festival, Alain Lefèvre, qui sera l'artiste invité pour le concert d'ouverture.

Passionné, chaleureux, lyrique et tumultueux, aucun concerto n’épouse aussi bien la personnalité romantique de M.Lefèvre que le célèbre Concerto no 1 de Tchaïkovski! Voilà ce que vous proposent le pianiste et l’Orchestre du Festival, sous la direction de Gregory Vajda, le samedi 9 juillet à 20 h aux côtés des poèmes symphoniques La tempête (op. 18) et Roméo et Juliette, également de Tchaïkovski, et inspirés de l’œuvre immortelle de Shakespeare.

Le lendemain, le dimanche 10 juillet à 14 h, la violoniste Angèle Dubeau et ses camarades de La Pietà seront à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay pour rendre hommage à plusieurs grands maîtres du minimalisme dont Arvo Pärt, Ludovico Einaudi, Marjan Mozetich, Michael Nyman et Philip Glass.

Le lundi 11 juillet (Église de la Purification à Repentigny), mardi 12 juillet (Église de Saint-Paul-de-Joliette) et jeudi 14 juillet (Église de Sainte-Mélanie) à 20 h, un des grands ensembles américains, le Quatuor Jupiter, sera des nôtres pour interpréter neuf des seize quatuors de Beethoven.

La programmation complète est disponible au www.lanaudiere.org et les billets sont en vente dès maintenant! Tous les vendredis et samedis soirs ainsi que le dimanche 7 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. Arrêt près du Métro Radisson. Renseignements et réservations : 1 800 561-4343.

