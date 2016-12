Trois supplémentaires pour Des fraises en janvier

Le Centre culturel de Joliette (CCJ) et le Théâtre Advienne que Pourra sont heureux d’annoncer trois dates supplémentaires pour le théâtre musical Des fraises en janvier.

Pour ceux qui ne peuvent assister aux représentations du mois d’août, il sera maintenant possible de voir la pièce du 1er au 3 septembre à la Salle Rolland-Brunelle.

Coproduit par le CCJ et le Théâtre Advienne que Pourra, ce théâtre musical lanaudois mettra en vedette des comédiens de renoms, soit Stéphane Archambault dans le rôle de Robert, Isabelle Blais dans le rôle de Léa, Jean-Philippe Perras dans le rôle de François et Laurence Dauphinais dans le rôle de Sophie. La mise en scène sera effectuée par Frédéric Bélanger, du Théâtre Advienne que Pourra, et la musique sera conçue par Ludovic Bonnier ainsi qu’Audrey Thériault.

Depuis sa création au Théâtre la Moluque à Carleton, en 1999, ce texte d’Évelyne De La Chenelière n’a cessé de séduire le public et la critique par sa fraîcheur. L’auteure a d’ailleurs reçu le Masque de la révélation pour son texte en 2000. Énigmatique et savoureuse, la pièce Des fraises en janvier fut ensuite jouée, en 2002, au Théâtre d’Aujourd’hui et fut reprise par la Compagnie Duceppe en 2004. En plus d’être présentée sur les planches du Québec, cette œuvre fut traduite en anglais, en italien, en allemand et jouée à plus de 19 reprises dans 7 pays.

Après le succès de l’Homme de la Mancha et Belles-sœurs, le CCJ désirait poursuivre l’aventure du théâtre musical. Cet été, le diffuseur, ainsi que le Théâtre Advienne que Pourra, invite la population à entrer dans l’univers aérien de l’œuvre et à la découvrir, pour la première fois, sous la forme d’un théâtre musical.

Des fraises en janvier se veut une pièce inattendue et alléchante tout comme l’amour; parfois c’est complexe et palpitant comme la vie, tout en étant rempli de hasards et de retrouvailles plutôt surprenantes.

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.