Luc De Larochellière en vedette aux Vendredis acoustiques

De retour pour l’été 2016, les Vendredis acoustiques continuent d’accueillir de grands noms de la scène artistique québécoise, à commencer par Luc De Larochellière qui performera le 15 juillet à 19 h 30 sur la place Bourget!

Auteur-compositeur prolifique et marquant de sa génération, Luc De Larochellière présentera certains extraits issus de son plus récent album En bref, en plus de jouer ses plus grands succès dont Sauver mon âme, Si fragile et Cash city – des classiques de la chanson québécoise.

Première partie par Valérie Lahaie

Un an après avoir lancé son premier album Vertige, Valérie Lahaie assurera quant à elle la première partie du spectacle, au grand bonheur des amateurs de la populaire émission La Voix à laquelle elle a participé en 2014.

L’artiste en résidence présentée aux Joliettaines et Joliettains

La Ville de Joliette profitera aussi de ce spectacle familial pour présenter son artiste en résidence! Marie-Beth Carty arrivera tout juste de la Nouvelle-Écosse au moment de monter sur la scène aux côtés de celui qui la parrainera en sol joliettain, Jaques Landry, un musicien traditionnel de chez nous. Ensemble, ils passeront l’été à l’Arsenal pour créer et partager leur passion de la musique traditionnelle; un programme développé en partenariat avec Lanaudière : Mémoire et Racines.

Événement accessible

Par ailleurs, rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre des Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :

Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Ce spectacle – le premier d’une série de trois – est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, et se tiendra beau temps, mauvais temps.

Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050. La programmation complète des Vendredis acoustiques 2016 est disponible au www.ville.joliette.qc.ca.