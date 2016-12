6 à 8 avec Marie Otis le 8 juillet au CRAPO

Le vendredi 8 juillet, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Marie Otis, chanteuse et guitariste du coin de Sorel.

De sa voix intense et sentie, elle interprète avec charisme des chansons transmises de génération en génération.

Accompagnée de sa fidèle guitare et de ses harmonicas, elle présente un répertoire qui fait honneur au patrimoine vivant francophone et au terroir folk américain. Une musicienne à découvrir!

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Jams de musique traditionnelle au CRAPO et à la Brasserie artisanale l'Albion

Par ailleurs, cet été, dans Lanaudière, auront lieu des Jams de musique traditionnelle en alternance au CRAPO et à la Brasserie artisanale l'Albion.

Ces jams s’adressent aux musiciens et musiciennes trad de tous niveaux qui désirent venir partager des airs folkloriques avec d’autres. Ces jams seront surtout instrumentaux mais rien n'empêche de venir pousser quelques chansons pour agrémenter la soirée!

Les jams du CRAPO seront animés par Jean Desrochers et ceux de l'Albion par différents animateurs selon les semaines.

Les jams du CRAPO auront lieu les 7 et 21 juillet ainsi que les 4 et 18 août. Les jams de l'Albion auront lieu les 14 et 28 juillet ainsi que les 11 et 25 août. Ils débutent tous à 19h sauf celui du 28 juillet à l'Albion qui sera à 21h dans le cadre du pré-festival Mémoire et racines.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.