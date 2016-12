La balustrade de la Maison Louis-Cyr maintenant inaugurée

Les Compagnons de Louis-Cyr ont procédé, le 24 juin dernier, à l’inauguration des poteaux et balustres décorant la façade de la Maison Louis-Cyr. L’évènement s’est tenu en présence de l’auteur Paul Ohl et d’une trentaine d’invités lors de la journée portes ouvertes organisée afin de souligner la Fête nationale du Québec.

Point culminant d’une campagne de financement entamée à l’automne 2013, l’inauguration des poteaux et balustres souligne le succès de la démarche. En effet, tous les espaces de la balustrade du premier étage sont ornés de plaquettes affichant le nom d’un donateur ou encore, d’une personne chère aux yeux de ce dernier. La balustrade du deuxième étage de la maison ayant été habitée pas l’homme fort et sa famille est également en grande partie parée de plaquettes témoignant les appuis reçus par l’institution muséale.



Plus de 100 généreux donateurs ont appuyé la Maison Louis-Cyr dans le cadre de cette campagne de financement, totalisant une valeur d’un peu plus de 55 000 $, qui permet aux Compagnons de Louis-Cyr de terminer la restauration du bâtiment.



« C’est avec beaucoup de joie et un sentiment d’appui très fort venant de tous côtés que nous inaugurons aujourd’hui officiellement la superbe devanture de la Maison Louis-Cyr », a témoigné Jérôme Landry, président des Compagnons de Louis-Cyr. « Chaque poteau et balustre représente un témoignage significatif, à nos yeux, de l’importance qui est accordée à notre mission. C’est la tête haute que nous allons continuer de perpétuer la mémoire, non seulement de Louis Cyr, mais également de notre communauté. Nous remercions chaleureusement tous les donateurs pour leur appui inestimable », termine-t-il.



Vous souhaitez vous aussi voir votre nom affiché sur la balustrade de la Maison Louis-Cyr? Quelques poteaux et balustres sont encore libres au deuxième étage et n’attendent qu’à être adoptés. Communiquez dès maintenant avec l’équipe de la Maison Louis-Cyr au 450 886-1666 ou à info@maisonlouiscyr.com pour réserver votre espace.