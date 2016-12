La rue piétonne de Joliette officiellement inaugurée

C’est dans une ambiance festive que la rue piétonnière de Joliette a officiellement inauguré sa saison 2016, le 30 juin dernier.

Pour une deuxième année de suite, la rue Saint-Paul bourdonnera d’activités tous les jeudis (midi à 21h00) et samedis (10h à 16h), du 30 juin au 27 août.

De plus, le jeudi soir, une animation musicale sera assurée par différents artistes entre 18h00 et 20h00. Jervais (30 juin), le DJ Pierre-Luc Théroux (30 juin et 25 août), Pickin’ Party Blues Band (7 juillet), Les Vents de Lanaudière (14 juillet), Mary-Berh Carty (21 juillet), Joémie Verdon (11 août) et le duo jard avec Gabriel Girouard (18 août).

Des activités familiales (cirque, contes, ateliers de danse et plus encore) se tiendront toute la journée du samedi. Il y aura aussi des amuseurs publics et plusieurs surprises.

Enfin, chaque jeudi et samedi, une quinzaine d’artisans-exposants seront sur place. Il y a en tout 26 exposants. La grille horaire complète des artisans, exploitants et animateurs est maintenant disponible sur le site Internet de la Ville de Joliette au www.ville.joliette.qc.ca. Des bijoux aux meubles en passant par l’art du henné, il y en aura assurément pour tous les goûts!

Le maire de Joliette, Alain Beaudry, a invité la populaire à venir faire un tour et rencontrer les exposants.

La rue Saint-Paul demeurera ouverte à la circulation tous les jours à l’exception des jeudis et samedis. Pour toute autre information, les gens peuvent contacter le service de l’Aménagement du territoire au 450-753-8131.