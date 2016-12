Prix du patrimoine : pour le rayonnement de l’identité joliettaine

Dans le cadre de sa politique culturelle et de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Joliette est fière de mettre en place le Prix du patrimoine.

Le Prix du patrimoine récompense les efforts des citoyens en matière de rénovation, restauration, conservation, préservation et mise en valeur du patrimoine matériel. Il permet également de souligner leur implication dans la transmission, l’interprétation et la diffusion du patrimoine immatériel.

Remise annuelle des prix

Dès maintenant, et ce, jusqu’au 7 octobre, il sera possible de soumettre une candidature en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en le retournant au service des Loisirs et de la culture, accompagné des pièces justificatives demandées et selon les catégories suivantes :

Rénovation et restauration

Conservation, préservation et mise en valeur

Transmission, interprétation, diffusion et porteur de tradition

Déterminés par un comité formé d’un élu et de représentants du milieu du patrimoine matériel et immatériel, les neufs nommés seront révélés en novembre 2016 afin que le public puisse voter pour son coup de cœur. Les grands gagnants de chacune des catégories seront dévoilés lors d’une soirée gala présentée à l’hiver 2017.

Le formulaire et la description complète du Prix du patrimoine sont disponibles au www.ville.joliette.qc.ca/culture de même qu’au comptoir du service des Loisirs et de la culture, à l’hôtel de ville de Joliette.