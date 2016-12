Projection du film Paul à Québec dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe

Cet été, assistez à la projection gratuite du film Paul à Québec présenté le 20 juillet dès le coucher du soleil dans les jardins de la Maison Antoine-Lacombe. En cas de pluie, l’événement aura tout de même lieu, mais sera déplacé à l’intérieur de la Maison Antoine-Lacombe. Apportez vos chaises!

Paul à Québec est une adaptation cinématographique de la bande dessinée de Michel Rabagliati réalisée par François Bouvier, mettant en vedette François Létourneau, Gilbert Sicotte et Julie Le Breton.

Paul visite son beau-père Rolland à Québec et rencontre toute la famille de sa femme Lucie à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Son beau-père lui confie, à l'occasion d'un rapprochement nouveau, qu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Autour de cette mort inéluctable que toute la famille doit gérer, on découvre la vie de Paul et Lucie qui se cherchent une nouvelle maison pour quitter leur petit appartement à Montréal, les complications de son travail de graphiste près de son père typographe à l'ancienne, mis à la retraite par l'arrivée des nouvelles technologies numériques, et aussi la découverte que son talent de dessinateur peut être mis à profit de la bande dessinée.

