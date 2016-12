Fête klezmer avec Oktopus le 13 juillet

L’équipe de Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureuse de vous inviter à la série estivale en assistant gratuitement au spectacle débridé de l’octuor instrumental, Oktopus, le 13 juillet à 19h30.

Le groupe Oktopus se consacre à la musique d’Europe de l’Est en la transfigurant par des arrangements effrénés. Avec leurs archets et leurs touches, leurs pistons et leurs bouches, les huit musiciens font vibrer les cœurs et les clochers, les mœurs et les partys. Au gré de sa musique imprégnée de joie de vivre, Oktopus parcourt le monde en quête de soirées à immortaliser, de fêtes à célébrer, de foules à réunir et de gens à attendrir.

Voir un spectacle d’Oktopus, c’est parcourir l’Europe à dos de clarinette, c’est traverser la mer jusqu’au Maghreb et ses sables émouvants, c’est se laisser porter par les traditions orales… jusqu’à l’Oural, et c’est plonger au fond des larmes des désarmés.

Oktopus, c’est un mélange hétérogène sans gêne, entre les mélodies de l’Europe de l’Est, l’héritage des grands compositeurs classiques et les chansons du Québec, dans une sorte de klezmer québécois classico-balkanique.

Oktopus, c’est… comment dire… spectentaculaire!

Apportez vos chaises! Ce spectacle sera donné à l’extérieur, dans l’ambiance enchanteresse des jardins français de la Maison Antoine-Lacombe. En cas de pluie, ce spectacle sera présenté sous l’abri couvert au parc Bosco.

Pour plus de détails, communiquez avec Maison et jardins Antoine-Lacombe au 450 755-1113, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web au www.antoinelacombe.com.

Maison et jardins Antoine-Lacombe tient à remercier la municipalité de Saint-Charles-Borromée et la Caisse Desjardins de Joliette pour leur précieuse contribution à la série estivale.