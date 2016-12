Concours Faites-vous une fleur à Saint-Charles-Borromée

Le conseil municipal de Saint-Charles-Borromée en collaboration avec Maison et jardins Antoine-Lacombe perpétuent le grand concours « Faites-vous une fleur ! ».

Encore une fois, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée soutient ses efforts dans l’embellissement de sa communauté. Elle est fière d’offrir un cadre de vie agréable à ses résidents ainsi qu’aux visiteurs qui y séjournent. Tous les résidents et propriétaires de commerce de la municipalité sont incités à se dépasser et faire preuve d’ingéniosité pour mettre en valeur leurs propriétés, puisque c’est toute la communauté qui en bénéficie.

Pour cette 6e édition du concours « Faites-vous une fleur! », la Municipalité et Maison et jardins Antoine-Lacombe évalueront toutes les résidences et les commerces grâce à son équipe d’experts. L’évaluation se tiendra du 25 juillet au 5 août et se fera selon des critères maintenant bien connus des résidents et commerçants. Les catégories Multilogements et Commerce ont été remaniées. Le terme « Mention spéciale » permettra d’inclure un plus grand nombre de lieux qui ont le potentiel pour gagner grâce à des éléments horticoles remarquables.

Les catégories sont les suivantes :

Façade résidentielle

Coup de cœur

Balcon fleuri

Mention spéciale - Multilogements

Mention spéciale - Commerce

Les critères d’évaluations sont :

Condition et propreté

Ensemble végétal

Pelouse

Qualité et beauté du design

Originalité de l’aménagement

Présence de bacs fleuris

Prenez-note que de nombreux prix seront remis dans la catégorie, « Coup de cœur ». Ceux-ci sont remis à la discrétion du jury qui peut récompenser, par exemple, l’utilisation d’élément inerte, une impressionnante collection ou encore la réussite d’un aménagement sur un terrain comportant de nombreuses contraintes physiques. Ces prix récompenseront des éléments considérés comme remarquables sans nécessairement prendre en considération l’ensemble de l’aménagement. Il est à noter également que des photographies des aménagements et des gagnants pourront être divulguées. Des affiches honorifiques pourraient être installées dans les aménagements pour identifier les gagnants.

Pour conclure ce concours, une remise de prix en présence de Monsieur le Maire André Hénault et des membres du conseil sera organisée. Les prix de cette année, nous l’espérons, continueront d’encourager la continuité des efforts d’embellissement exceptionnels des résidences et des commerces de notre municipalité.

Pour toute information supplémentaire : 450-755-1113