Les veillées de danse de retour au centre-ville de Joliette

Les veillées de danse au centre-ville de Joliette sont de retour pour une deuxième année consécutive. La population est invitée à vibrer et à danser au son de la musique traditionnelle les vendredis 8 juillet (pendant la vente-trottoir), 12 août et 16 septembre prochain dès 18 h 30 sur la Place Bourget. Venez festoyer avec votre famille, vos amis et vos voisins!

Les veillées de danse sont offertes gratuitement à la population grâce à la concertation des organismes Les Petits Pas Jacadiens (PPJ), la Société de développement du centre-ville de Joliette, Lanaudière : Mémoire et Racines et la Ville de Joliette. Les quatre organismes partenaires invitent la population à profiter de la saison estivale pour vivre la tradition au cœur du centre-ville de Joliette.

Les veillées de danse intergénérationnelles seront animées par Stéphanie Lépine (violon, pieds) et Philippe Jetté (câll). Le « câlleur » a pour mission de rendre accessibles les « sets carrés » en expliquant les figures de danse aux participants. Aucune expérience requise.

Une activité aimée

« L’attractivité de la musique traditionnelle et du centre-ville de Joliette est une belle rencontre pour faire danser et sourire les passants, les curieux et les passionnés », affirme Philippe Jetté, président des PPJ. Il rapporte que les veillées de danse 2015 ont ravi la population. « Les partenaires ont renouvelé leur engagement sans hésiter. »

Information : www.lespetitspasjacadiens.com ou 450 397-2313. Suivez Les veillées de danse au www.fb.com/veilleesdedanse.