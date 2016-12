Les Rendez-vous famille au boisé de l’Église: de nouveaux événements culturels à découvrir cet été

En juillet, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous invite à faire le plein de culture en famille avec ses tout nouveaux événements : Les Rendez-vous famille au boisé de l’Église. Cette série de trois spectacles ayant pour thématique les marionnettes sera présentée en plein air, et ce, tout à fait gratuitement!

Le public est attendu dès 17 h 30 au boisé de l’Église de Notre-Dame-des-Prairies où des jeux et de l’animation permettront de s’amuser avant le début des représentations, le tout dans un cadre enchanteur. Les trois spectacles présentés avec les Rendez-vous famille sont le prétexte idéal pour se rassembler et s’amuser! Apportez vos chaises et votre pique-nique pour passer une soirée mémorable sous les arbres!

Trois spectacles de marionnettes à ne pas manquer :

Le 7 juillet, début du spectacle à 19 h : SMS (SPECTACLE DE MARIONNETTES SPONTANÉ) DE VIS MOTRIX

À la manière d’une improvisation, divers éléments inspireront les marionnettistes guidés par l’animateur afin de réaliser de courtes animations. Le tout accompagné d’un pianiste, créant ainsi un spectacle unique.

Le 14 juillet, début du spectacle à 19 h : LE TRÉSOR DU BUTTEREAU DU THÉ TRE DE DEUX MAINS

Des pirates débarquent aux Îles-de-la-Madeleine pour y cacher un trésor. L’un d’eux accepte de se laisser dévisser la tête pour devenir le fantôme qui gardera le trésor. Un jeune garçon qui est témoin de la scène trouvera le moyen de déjouer le fantôme grâce à un perroquet.

Le 21 juillet, début du spectacle à 19 h : CAISSE 606 DE LA FILLE DU LAITIER

Embourbées dans une routine, les deux caissières de l’épicerie du coin rêvassent à une vie meilleure. Une vie de tous les possibles où les carottes dansent, la sauce soya se meurt d’amour, et où le soleil a un goût d’ananas. Bref, une vie de liberté et de nage synchronisée!

Les trois représentations sont gratuites et en cas de pluie, elles auront lieu à l’intérieur de l’Église. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle été 2016, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Des activités culturelles pour toute la famille!

Rejoindre les familles par ses activités est une préoccupation importante pour les membres du conseil municipal. Cette nouvelle série de spectacles favorisera assurément les rassemblements intergénérationnels et l’épanouissement de chacun des membres de la famille. «Les Rendez-vous famille sont en accord non seulement avec notre vision du développement culturel, mais également avec notre devise : À la mesure des familles!. C’est avec l’envie de voir toutes les familles d’ici s’amuser avec la culture que nous avons mis sur pied ces rencontres.», mentionne monsieur Alain Larue, maire de Notre-Dame-des-Prairies.