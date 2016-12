Olivier Lanoue foulera la scène de La Roulotte de Paul Buissonneau

La Ville de Saint-Gabriel a le plaisir d’annoncer que ce sera Olivier Lanoue, un jeune artiste de Saint-Gabriel, qui réalisera les premières parties de la Roulotte de Paul Buissonneau lors de son passage dans la MRC d’Autray cet été.

Auteur-compositeur-interprète, Olivier Lanoue découvre sa passion pour la musique durant son enfance. À l’adolescence, ce dernier met de l’avant ses talents à travers de multiples spectacles scolaires. Il fait, par la suite, son entrée à l’École des arts de la scène située à l’Envol de Joliette où il entreprend plusieurs projets. Parmi eux, il a la chance de faire partie du groupe de musique House band avec lequel il expérimente une première tournée au Québec. Le groupe fait d’ailleurs la première partie de célèbres artistes tels que Dany Bédard, Mes Aïeux, Steve Hill, La Compagnie Créole, et plusieurs autres.

Au-delà de ses nombreux autres spectacles, Olivier Lanoue a maintenant, depuis plus d’un an, son propre groupe de musique qui réalise ses compositions personnelles. Il suivra alors, accompagné de sa voix et de sa guitare, la fameuse Roulotte de Paul Buissonneau. Actuellement, une trentaine de représentations sont organisées partout à travers la région. Celles-ci débuteront dès le 17 juin et prendront fin le 1er octobre précisément.

La Ville de Saint-Gabriel est donc ravie de l’accueillir parmi son équipe pour la saison estivale 2016.

Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.