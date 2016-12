Le patrimoine religieux du chemin du Roy à l’honneur

À l’aube de la saison estivale et touristique, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a annoncé, à l’église de Saint-Barthélemy, que sept lieux de culte longeant le chemin du Roy ouvriront leurs portes cinq jours par semaine du 24 juin au 4 septembre prochain.

Au cours de cette période, petits et grands pourront partir à la découverte des églises de Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et la chapelle des Cuthbert. Du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h, des guides-animateurs attendront les visiteurs afin de partager avec eux mille et une histoires entourant ces trésors patrimoniaux.

Dans le but de venir en aide aux fabriques dans la formation des guides-animateurs, la MRC de D’Autray offrira gratuitement une trousse d’information à chaque étudiant embauché contenant un exemplaire du livre Les églises de la MRC de D’Autray – Portraits de lieux fondateurs, ainsi qu’une copie du cahier Offrir des visites commentées dans un lieu de culte, produit par Héritage Montréal. Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire de l’ouvrage de la MRC lors de leur passage pourront le faire moyennant un déboursé de 10 $.

« Notre territoire regorge de bâtiments à vocation religieuse qui se démarquent par la qualité de leur architecture et la richesse de leur histoire. C’est en les valorisant et en les rendant accessibles que l’intérêt des gens se verra suscité et leur curiosité stimulée » a énoncé M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors de la conférence de presse.

Lors des visites guidées, les citoyens et les touristes seront en mesure de repérer des joyaux architecturaux, des œuvres d’art grandioses et d’entendre des anecdotes fascinantes. En plus de donner la chance aux visiteurs de parcourir les allées de ces berceaux d’histoire, certains lieux proposeront des activités culturelles afin d’agrémenter leur visite.

Cette activité est entraînée par un vif engouement pour le tourisme religieux à travers le Québec. Afin d’assurer la concrétisation de l’initiative, la MRC s’est engagée à encourager et accompagner les responsables de fabriques participantes, en plus de fournir un outil promotionnel imprimé.