Recherche de figurants pour une vidéo promotionnelle de Maison et jardins Antoine-Lacombe

Haut lieu culturel et jardin public de grande qualité, Maison et jardins Antoine-Lacombe réalise prochainement une vidéo faisant la promotion de ses installations et de ses événements. La vidéo comprendra des reconstitutions d’activités pour illustrer la programmation et les lieux.

L’élaboration d’un tel projet nécessite la présence de figurants pour mettre en scène différentes actions. L’organisme est à la recherche de figurants bénévoles qui permettront la réalisation de cette vidéo. Les bénévoles ont un impact direct sur l’accomplissement des missions de l’organisme.

Le tournage aura lieu le 6 juillet, en cas de pluie il sera reporté au 13 juillet. L’horaire sera établi selon la disponibilité des figurants en matinée, après-midi ou début de soirée.

L’artiste acadien Joseph Edgar sera en concert le même jour à 19h30 dans les jardins, une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable.

Figuration recherchée :

-Un couple à l’entrée (2 adultes)

-Une personne à l’accueil (1 adulte)

-Visitée guidée des jardins (1 guide + 5 visiteurs)

-Petite fille, ou petit garçon qui sort de la Maison par la porte arrière (1 enfant)

-Pique-nique champêtre d’une famille (3 ou 4 individus)

-Reproduction d’un souper aux chandelles (2 adultes)

-Artiste qui peint en direct avec son matériel (1 artiste)

-Passage d’un couple dans l’allée des lilas (2 adultes)

-Promeneurs (4-5 adultes)

Des rafraîchissements et collations seront servis aux participants.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe au 450 755-1113.