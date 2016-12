Véronique Labbé lance les événements Rythmes et courant à Lavaltrie

Alors que la belle saison semble enfin bien installée, le public lanaudois pourra à nouveau profiter de belles soirées aux abords du fleuve. En effet, avec les événements Rythmes et courant, l’été promet d’être chaud à Lavaltrie alors que plusieurs artistes fouleront la scène extérieure pour le plus grand plaisir des festivaliers. Présentés tous les vendredis du 1er juillet au 19 août sur la scène Desjardins du Parc Gérard-Lavallée, ces spectacles gratuits sont festifs et familiaux et sauront plaire à tous les publics.

C’est la chanteuse Véronique Labbé qui lancera les festivités le vendredi 1er juillet à 20 h avec un spectacle country pop rock. Elle présentera sur scène des pièces qui l’ont fait connaître, dont plusieurs de son dernier album «Du côté bleu du ciel».

Bien connue des passionnés de musique country, la réputation de cette artiste qui cumule plus de 20 ans de carrière n’est plus à faire. Récipiendaire du prix Musique Country de la SOCAN et animatrice de l’émission «En route vers l’ouest» diffusée sur les ondes de plus de 30 stations radios au Québec de même que sur certaines chaînes télévisées, Véronique Labbé saura ravir tous les amateurs de musique lors de son passage à Lavaltrie.

Les gens sont invités à se rendre sur le site dès 19 h pour profiter de l’offre de restauration, du service de bar ainsi que des animations et du maquillage pour les enfants. Il est important de noter que les boissons alcoolisées provenant de l’extérieur et les animaux sont interdits sur le site.

Les événements Rythmes et courant

Festive et variée, la programmation des événements Rythmes et courant se veut un rendez-vous hebdomadaire incontournable dans Lanaudière. Les gens pourront voir dans les prochaines semaines sur scène Galaxie, Bernard Adamus et Boom Desjardins. Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.chasse-galerie.ca.