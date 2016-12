Saint-Charles-Borromée dévoile sa programmation de Bosco naturellement musical

La deuxième édition de Bosco naturellement musical sera présentée cette année les 12 et 26 juillet et 9 août au Parc Saint-Jean-Bosco, secteur Maria-Goretti.

Créé en 2015, l’objectif de cette série de trois spectacles gratuits, les mardis soirs, est de réunir la population dans le cadre d’une soirée festive et animée.

Le maire de Saint-Charles Borromée, André Hénault, était heureux d’annoncer, en point de presse le 17 juin, que Zébulon (12 juillet), Hommage à Joe Dassin avec Raphael Torr (26 juillet) et David Jalbert (9 août) seront les artistes vedettes.

Des artistes de la relève assureront la première partie. Le public pourra découvrir Marie-Pier Bordeleau, Marielle Gendron et Sophie Massicotte pour le premier spectacle, Camille Grenier pour le second et Alexandra Casavant, le dernier.

Zébulon présentera un spectacle acoustique, alors que Raphael Torr fera un voyage dans le temps avec Joe Dassin. Enfin, David Jalbert présentera ses plus grands succès.

Cette année, il sera possible d’accéder au parc Saint-Jean-Bosco dès 17h00, le soir des spectacles. Il y aura un coin pour les 0 à 5 ans avec jeux et musique d’ambiance.

Les gens pourront apporter leur pique-nique ou encore se procurer un repas à prix modique au camion-restaurant de la cuisine à Jack. Le service de bar sera de nouveau assuré par les

Chevaliers de Colomb.

Les Habitations Bordeleau transporteront gratuitement leurs résidents qui voudront assister à l’un des trois spectacles.

La première partie du spectacle débutera à 19h00 et l’artiste principal montera sur scène à 19h30. En cas de pluie, la soirée aura lieu à l’intérieur du Centre Bosco.

« On a de la place pour accueillir plus de 1000 personnes. C’est une belle occasion de profiter de l’été tout en encourageant nos jeunes artistes », de conclure M. Hénault.