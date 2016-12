Soupers aux chandelles et concert de Joseph Edgar à Maison et jardins Antoine-Lacombe

L'été débutera en force à Maison et jardins Antoine-Lacombe avec quatre soirées aux chandelles et un concert de Joseph Edgar.

Pour 2016, les soupers aux chandelles auront le 8, 9, 21 et 22 juillet. Que ce soit en couple ou entre amis, venez déguster un repas typiquement champêtre préparé par la Canardière qui inclut un plateau d’entrées pour deux personnes, deux choix de repas principaux, une bouteille de vin du vignoble Carone de Lanoraie et finalement, un dessert rafraîchissant! Il y aura également un service de bar payant dans un espace bistro aménagé près de la Maison.

Les jardins prennent l’allure élégante de différents îlots, personnalisés à l’image du pique-nique idéal. Une soirée unique dans un décor enchanteur!

Le coût du souper est de 50$ par personne, tout inclus (nombre de places limité). Les réservations se font jusqu’à 3 jours avant l’événement à la Maison Antoine-Lacombe, par téléphone au 450 755-1113 ou via le site Web : www.antoinelacombe.com

Joseph Edgar

Le créatif et énergique Joseph Edgar inaugurera la série estivale avec un concert gratuit, le 6 juillet, à 19h30.

Artiste acadien du Nouveau-Brunswick bien connu du Québec et des communautés francophones canadiennes, Joseph Edgar nous revient avec son nouvel album, Ricochets.

Après une tournée de plus de 100 spectacles, portée par son album Gazebo, Joseph replonge dans la composition et l’écriture. Il propose cette fois un album plus personnel, quoique toujours teinté des personnages et des histoires qui colorent son paysage et qu’on se plait à découvrir.

Accompagné de trois multi-instrumentistes, Joseph Edgar présentera les chansons de ce nouvel album sur scène. Un spectacle qui mettra de l’avant les facettes rock, folk et même pop de l’artiste, en plus d’inviter le public à chantonner ses airs les plus connus, dont l’incontournable Espionne Russe.

Apportez vos chaises! Ce spectacle sera donné à l’extérieur, dans l’ambiance enchanteresse des jardins français de la Maison Antoine-Lacombe. En cas de pluie, ce spectacle sera présenté sous l’abri couvert au parc Bosco.

Pour plus de détails, communiquez avec nous au 450 755-1113, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.