De nouveaux projets culturels novateurs à Joliette

Culture et innovation continueront de marquer les prochains mois à Joliette alors que la Ville dévoile les six projets retenus dans le cadre de son programme de subvention aux projets culturels novateurs 2016-2017, découlant de sa politique culturelle.

Rappelons qu’un appel de dossiers avait été lancé au début de l’année 2016, incitant citoyens et artistes à soumettre leurs idées en vue de la réalisation de nouveaux projets culturels novateurs sur le territoire joliettain.

Projet 1 – Les Vélos musicaux, par Stéphane Leblond

Installés sur la place Bourget dans le cadre des Marchés de Noël Joliette-Lanaudière 2016, les Vélos musicaux se veulent une expérience interactive hors du commun, permettant aux citoyens et visiteurs d’activer des instruments de musique numériques et de recréer – en équipe de quatre – une chanson par le simple fait de pédaler sur des vélos stationnaires.

Projet 2 – Le pont des âmes, par Marie-Soleil Roy

Ce projet interculturel consiste à la création d’un livre d’art illustré par l’artiste peintre Ani Müller. Le travail de création des artistes dans Le pont des âmes sera intimement lié aux rencontres avec les réfugiés et les personnes-ressources du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL).

Projet 3 – La tournée des aînés, par Gabriel Girouard

La tournée des aînés, c’est la rencontre de trois jeunes artistes lanaudois (le duo Les Bordéliques et le musicien-conteur-animateur Thierry Goulet-Forgues) avec les personnes âgées – par la danse, le chant et la musique – dans différentes résidences pour aînés de Joliette.

Projet 4 – Osons un brin, par Clodet Beauparlant et Véronic Masse

Ce projet consiste en la création d’une œuvre collective en vannerie, avec la participation des citoyens de Joliette. Pour ce faire, les médiatrices et porteuses de tradition offriront des ateliers de transmission de savoirs visant à les guider dans la création des objets qui s’intégreront à l’œuvre finale.

Projet 5 – Piano public, par l’École de musique Fernand-Lindsay

Le projet Piano public veut offrir aux passants la chance de jouer du piano en libre-service dans un environnement libre et enchanteur. Ce nouvel espace extérieur permettra une expérience musicale agréable et nouvelle, au grand plaisir des musiciens et des passants.

Projet 6 – Le temps, par Annie-Claude Coutu Geoffroy

Le temps, c’est la captation d’une vidéodanse à l’extérieur, devant le public et sur les thèmes de la jeunesse et de la vieillesse. Favorisant l’accessibilité à l’art de la danse, ce projet intégrera différentes disciplines artistiques et incitera les échanges entre les participants et l’équipe.

Respect des orientations de la politique culturelle

Conformément au programme de subvention aux projets culturels novateurs, mentionnons que ces projets répondent à au moins l’une des quatre orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette, soit l’accessibilité à la culture, l’identité culturelle valorisée, la préservation et la mise en valeur du patrimoine et finalement, le soutien à la vitalité culturelle.

Les projets seront réalisés au cours des années 2016 et 2017. Les détails seront dévoilés en temps et lieu, sur le www.ville.joliette.qc.ca/culture.