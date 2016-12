Portraits de musiciens par Suzanne Trencia à Maison et jardins Antoine-Lacombe

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente, du 2 au 24 juillet 2016, le projet d’exposition Lever le voile sur les Grands de la musique de Suzanne Trencia, artiste peintre portraitiste. Le vernissage aura lieu le 3 juillet de 13 h à 17 h. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuite!

C’est en écoutant une œuvre de Mahler que Suzanne Trencia saisit l’inspiration d’en faire son portrait. L’intensité émotionnelle qu’elle en retire éveille sa curiosité de connaître les visages des Mahler, Chopin, Verdi et plusieurs autres. Une proximité nouvelle s’installe avec eux : mettre un visage sur une pièce musicale. En poursuivant ses recherches et sa peinture, elle a créé cette série de portraits qui feront l’objet de cette exposition.

Cette artiste a toujours dessiné. Enfant, cela la rendait heureuse. C’est dans le dessin et la nature qu’elle se sent à sa place. Être là, simplement, dans ce qui la touche le plus : créer.

Il y a quelques années, alors qu’elle animait des ateliers de créativité dans une Auberge du cœur, une jeune fille lui demande de faire son portrait. Expérience nouvelle. Dès lors, elle continue à approfondir cette piste : le visage humain.

Quand je peins avec un modèle, là devant moi, je ressens toujours qu’un lien invisible nous unit. C’est une connexion, un branchement sur ce que j’ai de plus intime en moi, ma profondeur.

Pour vous faire partager ces liens qu’elle entretient avec ces Grands de la musique, l’artiste vous invite à découvrir ses portraits.

