Fonds Culture et Patrimoine : Des résultats convaincants!

Fière du soutien offert et des nombreux projets appuyés, la Municipalité régionale de comté de D’Autray (MRC) a récemment fait le bilan des cinq années du Fonds Culture et Patrimoine et annoncé quatre nouveaux projets culturels soutenus dans le cadre de cette initiative.

Mis en place en 2011 et orienté vers le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC, le Fonds Culture et Patrimoine est rapidement devenu une source de financement essentielle pour les initiatives culturelles citoyennes d’autréennes. Au cours des cinq dernières années, 113 projets ont été reçus et de ceux-ci, 39 ont été soutenus. Pour les années 2011 à 2015, le cumul des sommes accordées s’élève à 71 800 $. En plus de l’apport financier, cette initiative permet de stimuler et de créer un effet de levier important sur l’ensemble du territoire.

« J’ai été témoin des multiples retombées positives du Fonds dans le milieu. La liste des projets retenus démontre qu’un soutien a été offert à une grande variété de manifestations culturelles et patrimoniales; musique, arts visuels, patrimoine vivant, littérature, photographie, théâtre, danse et j’en passe. C’est avec une grande satisfaction que nous franchissons aujourd’hui cette étape importante et nous entrevoyons, le futur de façon positive » a affirmé, M. Bruno Vadnais, président du comité culturel et maire de Saint-Cuthbert par la voie d’un communiqué de presse.

La liste des projets retenus s’allonge…

À l’issue d’un comité de sélection tenu le 12 mai dernier, quatre promoteurs ont vu leur projet culturel recevoir un appui financier variant de 2 000 $ et 3 000 $ grâce au Fonds Culture et Patrimoine de la MRC de D’Autray.

Une nouvelle édition de Mandeville une histoire se prépare et pour l’occasion neuf ateliers seront proposés par le Tintouin du coin, une compagnie de théâtre gestuel. Les participants-acteurs bénéficieront d’une expertise en théâtre, danse, mime et cirque. Mme Carole Courtois, promotrice du projet sera épaulée par Mme Isabelle Hogue, professionnelle du milieu théâtral. Le quatrième volet de théâtre de rue mandevillois aura pour titre Crinolines et Bottines et traitera d’une histoire d’amour entre une jeune du village et un Américain venu avec son père passer l’été aux camps des Américains.

Les Jeudis Taxi seront également de retour au Café culturel de la Chasse-galerie de Lavaltrie alors qu’une série de neuf spectacles sera présentée tous les premiers jeudis du mois à partir de septembre 2016. Ces spectacles regroupent cinq artistes qui se produisent simultanément sur la même scène et qui échangent entre eux et avec le public lors d’une représentation originale. En guise de nouveauté cette année, des visites et performances sont prévues dans les écoles secondaires et les résidences de personnes âgées du territoire. Des arrêts dans des bibliothèques, des entreprises et des lieux publics sont aussi envisagés. À noter que trois artistes d’autréens feront partie

Inaugurée en juin 2015 à la Ville de Saint-Gabriel, la Galerie Yves Louise-Seize tiendra des activités de médiation culturelle entre ses murs. Monsieur Louis-Seize présentera au public le fruit de sa recherche-création universitaire en art visuel. Son travail a d’ailleurs mérité une bourse de l’UQAM dans le cadre du programme de perfectionnement. La pratique de cet artiste est diversifiée, en art public, de la sculpture à l’installation et de la céramique à la photographie. En complément, Mme Carole Courtois de Mandeville, mettra au point une chorégraphie autour de ses œuvres. Le résultat sera dévoilé lors des Journées de la culture à la fin du mois de septembre prochain.

Finalement, c’est par la danse et la musique que le duo Les Bordéliques, formé de Mélissandre Tremblay-Bourassa et Gabriel Girouard, rendra visite à des résidences de personnes âgées de Berthierville, Lavaltrie et Saint-Cuthbert. Ces derniers animeront des ateliers-démonstrations en arts traditionnels (violon, chanson, podorythmie, gigue, sets carrés, accordéon) en compagnie de Thierry Goulet-Forgues, musicien-conteur lanaudois, dans ce qui s’appellera La Tournée des aînés. Cette initiative vise à valoriser le patrimoine immatériel et à faire le pont entre les générations.

Le prochain appel sera lancé en septembre prochain; ainsi la collectivité pourra continuer à bénéficier du développement culturel du territoire.