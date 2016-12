Une 22e édition pour Mémoires et Racines

C’est sous un soleil radieux que le président du Festival Mémoires et Racines, Cédric Champagne, a annoncé, le 15 juin, sur la terrasse du Musée d’art de Joliette, les grandes lignes de la 22e édition qui aura lieu cette année du 27 au 29 juillet prochain.

Tout au long de la fin de semaine, une soixantaine de spectacles seront présentés durant les trois jours au parc Saint-Jean-Bosco, sur sept scènes différentes.

« Notre festival est devenu, au fil des années, le lieu de rassemblement au Québec de la musique trad. C’est le plus gros évènement du genre », a rappelé fièrement M. Champagne.

Sur la grande scène, les festivaliers pourront voir Nicolas Pellerin, porte-parole du Festival, et son groupe les Grands Hurleurs. Matt Molloy des Chieftains, John Carty et Arty McGlynn, bien connus en Irlande, seront aussi spectacle.

Parmi les autres artistes, on retrouvera De Temps Antan, Ariane Labonté, Arleen Thibault, Artifaille, Le Bal à l’Huile, Benoît Davidson, Branchaud-Lépine, Les Campagnards, La Caravane Trad, Catherine Planet, Danielle Martineau, Détournement Majeur, Jetté-Simard, É-T-É, les Frères Bélanger, La Grande Déraille, Kongero, Mamselle Ruiz, André Gladu, MAZ, Michel Bordeleau, Pete’s Posse, Pierre Chartrand, Red Tail Ring, Tu m’en diras tant et Vishtèn.

« Chaque année, le Festival attire près de 10 000 personnes. Il figure parmi les « 15 festivals à ne pas manquer sous aucun prétexte » dans Le meilleur du Québec selon Ulysse », ajoute Cédric Champagne,

Desjardins, Saint-Charles-Borromée et Joliette

La Caisse Desjardins de Joliette a renouvelé son entente avec Mémoires et Racines. Elle deviendra présentateur du pré-festival qui aura lieu dans les bars du Centre-Ville de Joliette, le 27 et 28 juillet. De plus, la Caisse parrainera la scène Accordéons nous.

Plusieurs membres du conseil municipal de Saint-Charles-Borromée et son maire André Hénault étaient là lorsque Mémoires et Racines a vu le jour en 1994. « C’est parti de peu et c’est devenu un gros festival. C’est devenu un incontournable au Québec », a mentionné M. Hénault.

De son côté, la conseillère Danielle Landreville, qui représentait le maire de Joliette, Alain Beaudry, a précisé que la musique trad faisait partie de sa vie depuis sa jeunesse.

Enfin le Festival Mémoires et Racines a conclu un partenariat avec M ta région. En tout, 1000 forfaits à 79,95$, plus taxes, sont disponibles. Cela comprend une passe week-end avec accès illimité pour le festival et plus de 200 rabais-découvertes dans les meilleures adresses de la région.

Pour consulter la programmation de Mémoires et Racines, on peut consulter le site web de l’évènement au http://memoireracines.org/.