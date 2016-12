Cultivez vos envies avec la programmation de Maison et jardins Antoine-Lacombe

La programmation régulière de Maison et jardins Antoine-Lacombe sera la vitrine d'artistes au savoir-faire reconnu et également, de nouveaux talents à découvrir! La saison estivale est composée d’une série d’événements à de pas manquer : Joseph Edgar, Oktopus et SHYRE vous feront vibrer aux sons de leur mélodie. La Roulotte de Paul Buissonneau vous transporta dans l’imaginaire d’Anne… la maison aux pignons verts puis la projection des films Paul à Québec et La Guerre des tuques 3D vous permettra de vivre de précieux moments en famille.

Du côté des expositions, la Maison sera habitée en 2016 par des artistes en arts visuels et sera un lieu de rencontre privilégié avec les artistes et leurs œuvres. Une place de choix a été réservée aux expositions de groupe, tout en permettant à des artistes chevronnés d’exposer en solo. Parmi celles à ne pas manquer, soulignons l’exposition de photographie où des artistes professionnels et amateurs seront invités à présenter leur création en groupe.

Finalement, cet automne trois conteurs passionnés, Renée Robitaille, Thierry Goulet-Forgues et Isabelle Crépeau viendront vous présenter leur univers au grand bonheur de tous. Pour compléter la saison, diverses activités en lien avec les cucurbitacées et la fête de l’Halloween seront offertes. Un atelier horticole ainsi qu’un souper romantique dans les jardins viennent également compléter la programmation.

Nouveau forfait pour les soirées de contes!

Un abonnement pour les trois soirées de contes est disponible au prix de 45$. Une façon agréable d’économiser tout en se divertissant!

Maison et jardins Antoine-Lacombe tient à remercier la municipalité de Saint-Charles-Borromée et la Caisse Desjardins de Joliette pour leur précieuse contribution. Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le www.antoinelacombe.com.

LA SÉRIE ESTIVALE Événements gratuits, apportez votre chaise.

Mercredi 6 juillet à 19h30— Joseph Edgar — Ricochets

Mercredi 13 juillet à 19h30 — Oktopus — Fête klezmer

Mercredi 20 juillet au coucher du soleil — Projection de film — Paul à Québec

Mercredi 3 août au coucher du soleil — Projection de film — La Guerre des tuques 3D

Mercredi 10 août à 19h00 — La Roulotte de Paul Buissoneau — Anne… la maison aux pignons verts

Mercredi 17 août à 19h30 — SHYRE — Tournée Atlas Flag

SPECTACLES Cultivez vos sens...

Vendredi 16 septembre à 20 h — Les flûtes de Kokopelli

Vendredi 18 novembre à 20 h — Millésimes trio

Lanaudière : Mémoire et Racines présente Les veillées de contes à la Maison Antoine-Lacombe

Jeudi 22 septembre 20 h — Renée Robitaille — Hommes de pioche

Jeudi 10 novembre 20 h — Thierry Goulet-Forgues — Contes et chansons de chantiers

Jeudi 1er décembre 20 h — Isabelle Crépeau — Chasse-Galerie…et autres sorcelleries pour passer l’hiver

EXPOSITIONS Cultivez vos émotions...

Du 2 au 24 juillet — Suzanne Trencia — Lever le voile sur les Grands de la musique / Vernissage le 3 juillet de 13 h à 17 h.

Du 6 au 28 août — Zak — Interconnexions / Vernissage le 7 août de 13 h à 17 h.

Du 3 au 25 septembre — Exposition de photographies de groupe — Zoom /Vernissage le 4 septembre de 13 h à 17 h.

Du 1er au 23 octobre — Luce Lamoureux — Flora / Vernissage le 2 octobre de 13 h à 17 h.

Du 12 novembre au 11 décembre — Exposition de groupe — Petits formats

/ Vernissage le 13 novembre de 13 h à 17 h.

JARDINS Cultivez vos expériences...

8-9-21 et 22 juillet — Souper aux chandelles dans les jardins — Sur réservation

Vos connaissances ...

Jeudi 8 septembre à 19h30 — Conférence horticole avec Sandra Barone — La Passion des graminées ornementales

Jeudi 17 septembre à 10h00 — Atelier horticole — La culture des bulbes à floraison printanière

Du plaisir en famille, activités gratuites

Du 26 au 3 novembre — Exposition concours de citrouilles

Remise de prix le 30 octobre à 15 h 00.

Dimanche 30 octobre de 13h00 à 16h00 — Atelier sur les cucurbitacées — sur réservation du 26 octobre au 3 novembre

Dimanche 30 octobre de 13h00 à 16h00 — La grotte aux contes avec Éveline Ménard — Ti-Jean-sans-peur et autres contes courageux