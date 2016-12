Les Superhéros s’invitent au Club des aventuriers du livre

L’Association des bibliothèques publiques de Laval, Laurentides, Lanaudière (ABPLLL) lance la 22e édition du Club des aventuriers du livre, à la Bibliothèque de Sainte-Thérèse, sous le thème les superhéros.

C’est sous la coordination de madame Daphnée Trudel, bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Prairies, appuyée par madame Cynthia Desruisseaux, responsable culturelle et communautaire à la Ville de Prévost, que toute une équipe s’active à faire de cette édition une expérience que tous les enfants inscrits ne sont pas prêts d’oublier.

Une invitation est lancée aux jeunes qui sont rapides comme la lumière, forts comme un roc, souples comme un élastique. La destinée des superhéros? Protéger et être loyal envers les livres! Un été palpitant en vue.

Afin de suivre les aventures de Lancemot et de ses comparses, nos superhéros pourront naviguer sur un site créé spécialement pour eux. Pour cette 22e édition, ils auront accès à des suggestions de lecture, des jeux et des concours. Un simple clic suffit : www.aventuriersdulivre.qc.ca.

Les bibliothèques participantes organisent des activités pour tous les goûts : mise en valeur des livres de la collection du Club, lectures héroïques, ateliers de création de bande dessinée, super-spectacles variés, concours et tirages… Sans oublier le concours régional! Le personnel de vos bibliothèques publiques a déployé beaucoup d’énergie pour que l’édition 2016 soit mémorable.

« Le livre préféré de Lancemot » : un prix littéraire attendu

Transformés en critiques littéraires, les jeunes choisiront le livre qui les aura charmés. Commandité par la Librairie Ste-Thérèse, ce prix littéraire s’accompagne d’une bourse de 500 $ pour l’auteur et de la même somme pour l’illustrateur du livre choisi par nos jeunes membres. Les livres en lice sont : L’arbragan de Jacques Goldstyn; Monsieur Tralalère de Nathalie Ferraris et La méchante petite poulette dans La vengeresse masquée et le loup de Pierrette Dubé.

Inscription

Les jeunes souhaitant démontrer leurs pouvoirs de superhéros et se joindre à la grande famille du Club des aventuriers du livre sont invités, accompagnés de leurs parents, à visiter le site Internet du Club ou à s’informer auprès du personnel de leur bibliothèque.

22 ans à transmettre le goût de la lecture aux jeunes de 6 à 12 ans!

L’objectif premier du Club des aventuriers du livre est de développer le côté ludique de la lecture et d’inculquer ainsi à nos jeunes ce plaisir. La découverte de livres passionnants, la diversification des habitudes de lecture et la participation des jeunes à la vie de leur bibliothèque figurent aussi parmi les objectifs.

En 20 ans, le Club a rallié 109 177 jeunes lecteurs, lesquels ont lu 1 406 892 volumes; 4 047 rencontres et activités leur ont été proposées, enregistrant un total de 138 786 participations.