La Roulotte de Paul Buissonneau refait surface ce 1er juillet à la Ville de Saint-Gabriel

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel ainsi que Desrosiers Hébert Avocats, le Théâtre Advienne que pourra débarque dans la charmante Ville de Saint-Gabriel pour une quatrième année consécutive sur les planches de la fameuse et célèbre Roulotte de Paul Buissonneau. Ce 1er juillet à 19 h, tous sont chaleureusement invités à se rendre à la plage municipale afin de redécouvrir un grand classique, soit la pièce de théâtre Anne…la maison aux pignons verts, une ode poétique à la différence et à la tolérance, une célébration de l’imaginaire et de la jeunesse.

« Nous avons une chance fabuleuse de pouvoir entreprendre de grands projets avec la Roulotte de Paul Buissonneau. C’est d’ailleurs une très bonne nouvelle de savoir que les citoyens de la Ville de Saint-Gabriel sont au rendez-vous pour un quatrième été ce 1er juillet. C’est une occasion en or pour profiter pleinement de notre chez-nous », affirme monsieur Gaétan Gravel, préfet de la MRC D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

En effet, durant tout l’été, les lanaudois auront la chance de voyager dans l’imaginaire d’Anne Shirley lors de cet évènement familial. Actuellement, une trentaine de représentations sont organisées partout à travers la région. Celles-ci débuteront dès le 17 juin et prendront fin le 1er octobre précisément.

Mettant en vedette plusieurs comédiens de haut talent dont Paméla Dumont, Steve Gagnon, Maxime Desjardins, Katrine Duhaime et Shauna Bonaduce, cette œuvre soigneusement travaillée et adaptée par le metteur en scène Frédéric Bélanger, présente un monde à la fois ordinaire et féerique, racontant le passage de l’adolescence à la vie d’adulte.

Profitez d’un doux moment de rêverie d’une scène animée en venant contempler l’histoire pimpante d’Anne Shirley ce 1er juillet à 19 h. C’est à ne pas manquer!

Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.