La Roulotte à Paul Buissonneau et le Cabaret des talents mathalois en spectacle extérieur le 26 juin sur le terrain du CRAPO

Le 26 juin prochain, la Roulotte de Paul Buissonneau s'arrêtera à Saint-Jean-de-Matha avec les comédiens du Théâtre Advienne que pourra. Ils présenteront la pièce Anne...la maison aux pignons verts dans le site patrimoniale du coeur du village, sur le terrain du CRAPO qui loge dans l'ancien presbytère, à côté de l'église.

Dès 11h30, la population est invitée à venir pique-niquer en famille ou entre amis et d'apporter chaises pliantes et couvertures. Le bistro du CRAPO sera également ouvert à partir de 11h pour casser la croûte et un kiosque de rafraîchissements sera aménagé sur le terrain ainsi qu'un barbecue à hot-dogs.

En guise de première partie, à partir de 13h, le CRAPO présente le Cabaret des talents mathalois mettant en vedette divers artistes du village dont Hélène Lévesque, Daniel Heikalo, le Duo Séquelles (Gaétan Boulanger et Suzanne Cormier), Pierre-Michel Gadoury, Annie Bélanger, Jacques Héroux, Julie Héroux, Michel Roberge, Michel Hinton, des enfants de l'école Bernèche et encore plus. Une belle occasion de découvrir les talents de Saint-Jean-de-Matha.

À 15h, ce sera au tour du Théâtre advienne que pourra de présenter la pièce Anne...la maison aux pignons verts , qui raconte, de façon simple et ludique, le passage de l'adolescence à la vie adulte.

En cas de pluie, l'activité aura lieu sous le préau du Pavillon Bertrand-Généreux au 86, rue Archambault. Cette journée gratuite d'activités culturelles en plein air est présentée par la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha en partenariat avec le CRAPO de Lanaudière. Infos: 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.