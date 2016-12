Le 23 juin, célébrons la Fête nationale à Notre-Dame-des-Prairies

Cette année, célébrez la Fête nationale en famille au parc de l’École des prairies. Une multitude d’activités y attendent les enfants comme les adultes avec entre autres, les spectacles d’Arthur L’aventurier au Costa Rica et de La Boîte à musique. Le 23 juin dès 17 h 30, c’est un rendez-vous pour festoyer et se rassembler fièrement en sol prairiquois.

C’est sous la thématique Québec, de l’art pur que se dérouleront les festivités de la Fête nationale. Jeux gonflables, maquillage pour les enfants, zone d’animation pour les 0-6 ans, démonstration de sculptures sur bois par les Artisans sculpteurs de Lanaudière et feux d’artifice, tout est en place pour célébrer en grand et s’amuser!

Arthur L’aventurier au Costa Rica : un spectacle pour toute la famille!

Nul besoin de présentation, l’idole des enfants, Arthur L’aventurier sera sur scène dès 18 h 30 pour vous faire découvrir tout en chansons son périple au Costa Rica. Le voyageur transporte les petits et les grands au cœur de la forêt tropicale, des parcs nationaux et des rivières. À travers des paysages époustouflants, Arthur relève le défi exaltant d’un rallye d’aventures! Une fois de plus, il repousse les frontières de l’exploration et vous permet de faire partie du voyage! Un spectacle pour toute la famille qui ne manquera pas de vous enchanter!

La Boîte à Musique vous interprète les plus grands succès québécois!

Dès 20 h, c’est au tour de la formation La Boite à Musique avec Céline Bélair, Joémi Saint-Hilaire, Gabriel Whiting, Gabriel Jetté, Joël Racine, Jonathan Pelletier, François Dauphin et Marc-Antoine Dauphin de monter sur scène pour interpréter plusieurs grands succès du répertoire francophone québécois. Au programme, des chansons traditionnelles, les plus grands succès rock et les chansons pop qui ont marqué notre histoire. Venez témoigner de leur indéniable aisance sur scène, énergie et talent!

Toutes les activités sont gratuites et ont lieu beau temps, mauvais temps. Nourriture et breuvages seront également en vente sur place au kiosque des Scouts NDP. La Fête nationale à Notre-Dame-des-Prairies profite notamment du soutien financier de la Caisse Desjardins de Joliette pour offrir des activités rassembleuses remplies de surprises!

Pour plus de détails sur la programmation culturelle de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, visitez le www.culturendp.com et suivez notre page Facebook.