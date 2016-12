Programmation estivale au Musée d'art de Joliette

En plus de ses expositions, ses nouveaux projets et ses visites guidées, le Musée d’art de Joliette (MAJ) propose une palette d’activités des plus colorées cet été! Donnez libre court à votre imagination en participant aux Matinées créatives, faites un voyage à Ottawa pour découvrir l’œuvre de Louise Vigée Lebrun ou encore, réinventez le MAJ lors de la journée Minecraft... Ces expériences vous permettront de vivre autrement et pleinement le MAJ.

Journée Aircraft

Après une première édition couronnée de succès, le MAJ réinvite les visiteurs à venir construire une version hybride du musée dans le jeu vidéo Minecraft. Les joueurs pourront intervenir en mode multijoueur pour agrandir le musée en transformant son architecture. L’artiste sera sur place pour assister les joueurs.

Samedi 18 juin 2016, de 13 h à 17 h. Réservez votre place au museejoliette.org.

Jeudis namasté

Durant la période estivale, le MAJ propose une union entre les arts et l'esprit lors d’ateliers offerts aux yogistes en collaboration avec le Centre soi. Des séances d'une heure adaptées au niveau de chaque participant sont ainsi offertes dans une grande salle vitrée avec vue sur la rivière L’Assomption. Par son cadre enchanteur et sa nature, cette activité favorisera assurément la détente.

Les jeudis du 7 juillet au 25 août 2016, de 17 h 30 à 18 h 30. Relâche durant les vacances de la construction. Réservez votre place au 450 756-0311, poste 220.

Voyage à Ottawa

Le MAJ vous invite à faire le trajet Joliette-Ottawa, en autocar de luxe, en direction du Musée national des beaux-arts du Canada afin de découvrir l’exposition consacrée à Élisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-1842). Peintre la plus importante de son temps, cette autodidacte au talent inné était, dès 1778, la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette. Un repas 3 services au restaurant du musée est aussi inclus dans le forfait de la journée.

Vendredi 19 août 2016. Réservez votre place au 450 756-0311, poste 220.

Matinées créatives

Très populaire auprès des familles, les Matinées créatives reviennent de nouveau cet été. Tous les dimanches, parents et enfants sont invités à s’initier aux arts visuels en compagnie des animateurs du MAJ. Ils pourront explorer une nouvelle technique ou un nouveau médium chaque semaine. Les dimanches, de 10 h à 12 h.

Pour consulter les détails des activités, rendez-vous en ligne au museejoliette.org.