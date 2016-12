Lancement de la 4e saison de La Roulotte de Paul Buissonneau

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray, Desrosiers Hébert Avocats et la troupe Advienne que pourra, La Roulotte de Paul Buissonneau est heureuse de procéder au lancement de Anne... la maison aux pignons verts, qui vous racontera par moins de 30 fois cet été, de façon simple et ludique, le passage de l’adolescence à la vie adulte.

En effet, pour une 4e saison consécutive, ce sont les comédiens du Théâtre Advienne que pourra qui fouleront de nouveau la scène de la Roulotte de Paul Buissonneau. Trente représentations sont prévues à l’horaire, et ce, du 17 juin au 1er octobre.

« C’est toute une fierté de présenter une 4e saison consécutive de La Roulotte de Paul Buissonneau. Ellefait rayonner la MRC et Ville de Saint-Gabriel non seulement chez nous, mais également dans les MRC voisines de Joliette, Matawinie, l’Assomption et Maskinongé. Nous faisons même un saut sur la rive-sud avec une représentation à Salaberry-de-Valleyfield », a mentionné Gaétan Gravel, préfet de la MRC D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant en vedette les comédiens Paméla Dumont, Steve Gagnon, Maxime Desjardins, Katrine Duhaime et Shauna Bonaduce, Anne... la maison aux pignons verts nous plonge dans des abîmes parfois loufoques et fantasques, parfois dramatiques et évocateurs, mais nous fait habillement voyager d’une forêt mystérieuse peuplée de fées à une simple salle de classe, d’un étang aux milles miroirs à une chambre ordinaire et sans éclat. Entre sérieux et légèreté, Anne... la maison aux pignons verts nous invite à entendre l’urgence de la parole de l’enfant qui

Pour les municipalités de la MRC de D’Autray, une première partie leur est de nouveau offerte gratuitement. L’artiste choisi sera connu dans les prochains jours.

« Cette gracieuseté est rendue possible grâce à l’entente de développement culturel conclue entre la MRC de D’Autray et le ministère de la Culture et des Communications », précise Noémie

Lacoursière, agente de développement culturel à la MRC de D’Autray.

De plus, le soutien du Pacte rural de la MRC aura permis à La Roulotte de Paul Buissonneau de se refaire une beauté grâce au travail impeccable de l’équipe de Carrosserie DM et de se munir de nouveaux équipements techniques.

Entente triennale

Enfin, il est plus qu’important de souligner la contribution incontournable de partenaires financiers privés, sans qui l’ensemble de la saison 2016 de La Roulotte de Paul Buissonneau n’aurait pu s’élever à un si haut niveau.

Dans cette optique, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer une entente triennale avec Desrosiers Hébert Avocats, qui s’est donc engagé pour les trois prochaines années à être le présentateur officiel de la tournée estivale de La Roulotte de Pau Buissonneau.

« Monsieur Buissonneau a permis de démocratiser l'art théâtral et de rendre accessible aux petits comme aux grands des pièces de qualité. Il nous importe de voir cette tradition se perpétuer dans les années à venir, ce pourquoi il nous fait plaisir de contribuer afin de rendre possible cet événement familial » a déclaré Me Philippe Desrosiers, président-fondateur de Desrosiers Hébert Avocats.

« L’engagement de Desrosiers Hébert avocats tend à confirmer encore davantage le professionnalisme et le sérieux du projet de La Roulotte de Paul Buissonneau. Un merci tout particulier à Me Philippe Desrosiers qui a rendu possible un tel partenariat », souligne monsieur Gravel.

Horaire

Date Ville ou municipalité Heure

17 juin Ste-Geneviève 19 h

18 juin St-Norbert 14 h

23 juin Ste-Mélanie 19 h

26 juin St-Jean- de-Matha 15 h

1er juillet Ville de Saint-Gabriel 19 h

3 juillet Lourdes 19 h

6 juillet St-Thomas

8 juillet Berthier 19 h

13 juillet Lanoraie 19 h

3 août Joliette 19 h 30

5 août St-Damien 19 h

6 août Mandeville 19 h

7 août St-Didace 13 h 30

10 août SCB 19 h

12 août Ste-Marcelline 19 h

14 août Lavaltrie 10h

18 août Rawdon 13 h 30

19 août St-Côme 19 h

20 août St-Cuthbert 13 h

20 août St-Élisabeth 19 h 30

23 août Saint-Gabriel-de-Brandon 19 h

24 août Crabtree 19 h

25 août St-Ambroise 19 h

18 sept. Île Dupas 14 h

1er oct St-Zénon

Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.