Une cinquième édition réussi pour les Petits Bonheurs nord de Lanaudière

Du 6 au 26 mai 2016, le Festival Petits Bonheurs – Nord de Lanaudière, organisé par le Centre culturel de Joliette (CCJ) et présenté par la boutique Il était une fois, a offert 29 ateliers, 8 spectacles, une soirée cinématographique, une conférence destinés aux parents ainsi qu’un pique-nique familial. Le festival a permis de joindre près de 2000 personnes dans la MRC de Joliette, d’Autray et de la Matawinie. Encore une fois, il est possible d’affirmer que le festival des tout-petits s’avère une grande réussite.

Parmi les temps forts, il faut souligner le théâtre de marionnettes Che si Che no de la compagnie italienne Drammatico vegetale. Un spectacle d’envergure internationale qui construisait un univers permettant ainsi à l’enfant de s’éveiller et de découvrir son environnement à partir de simples gestes, sons, regards et émotions. L’événement fut présenté, en collaboration, par le CCJ, le Musée d’art de Joliette et la Ville de Joliette.

De plus, les ateliers Initiation au cirque (Hopla!), Mon histoire, mes personnages (Marie-Soleil Roy) et Tout en carton (Jacques Boutin) furent particulièrement populaires auprès des festivaliers. Enfin, pour la première fois, deux spectacles furent présentés à la MRC de Matawinie, soit Petit Voilier de la compagnie Le Gros Orteil et La grosse patate de Sons en sornettes. Ces spectacles ont d’ailleurs fait salle comble et ils furent grandement appréciés par les familles.

Après le succès de la 5e édition, il est possible d’affirmer que le festival est non seulement attendu des Lanaudois, mais également aimé par les familles de la région en leur permettant de participer à des événements culturels peu coûteux et même gratuits.

L’équipe du Festival Petits Bonheurs-Nord de Lanaudière remercie les enfants et les parents qui ont participé aux diverses activités proposées et qui sont toujours au rendez-vous. Un merci aussi aux groupes de CPE et de garderies qui ont fréquenté le festival. Vous contribuez ainsi à l’éveil artistique des 0 à 6 ans.

Le Réseau Petits Bonheurs est une initiative de la Maison de la culture Maisonneuve, située dans le quartier Hochelaga de Montréal. Il vise à sensibiliser les tout‐petits aux différentes disciplines artistiques et à leur permettre d'explorer le monde de la création, en offrant des activités à faible coût pour les familles et les centres de la petite enfance.