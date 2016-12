Lancement de l'album "Au bout du rang" de Tu m'en diras tant! au CRAPO le 18 juin

Le samedi 18 juin à 19h00 au CRAPO, le groupe Tu m’en diras tant ! lancera son deuxième album fort attendu qui s'intitule ‘’Au bout du rang".

La formation vous présentera quelques pièces du nouvel album et vous pourrez vous le procurer sur place. Tu m'en diras tant! compte dans ses rangs les Lanaudois Gaëlle Veillette (accordéon et voix), Jean-Philippe Kiernan (banjo et voix), Pascal Ferland (guitare et voix) ainsi que la nouvelle membre Sophie Lavoie (violon et voix).

L’entrée est gratuite et il est conseillé d'arriver tôt! Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.