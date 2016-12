Trois artistes en art contemporain exposeront au Musée d’art de Joliette

Surfant sur la vague de renouveau déclenchée par sa réouverture, il y a près d’un an, le Musée d’art de Joliette (MAJ) propose, cet été, le travail de trois artistes en art contemporain. Dès leur entrée au MAJ, les visiteurs seront accueillis par Naine Blanche, une installation de l’artiste torontois de renommée internationale, An Te Liu. Le MAJ présente également deux œuvres de l’artiste montréalais Patrick Bernatchez, 180° et Piano orbital no1, ainsi que le deuxième volet de

l’exposition vivante de Stéphane Gilot, Le catalogue des futurs. Ces expositions seront présentées du 4 juin au 4 septembre 2016.

An Te Liu - Naine blanche

An Te Liu, qui a exposé dans plusieurs grands musées du monde s’invite au MAJ cet été. Son énorme sphère, Naine blanche, composée d’une multitude d’objets électroniques obsolètes est présentée suspendue au plafond du hall d’entrée du MAJ. Le titre et la forme de l’œuvre font référence aux résidus d’étoiles mortes. Par cette métaphore, l’artiste évoque notre culture de surconsommation et la rapidité avec laquelle nous nous délestons de toutes choses.

Le travail d’An Te Liu se caractérise par l’emploi et la réutilisation d’objets du quotidien. Le point de départ de sa réflexion porte sur notre rapport au temps, aux objets, mais aussi sur nos modes de vie, liés à la surconsommation. Il développe cette réflexion dans des œuvres installatives et sculpturales, inspirées pour la plupart d’équipements informatiques et technologiques usagés et, plus récemment, par des emballages. An Te Liu mêle des formes à la fois anciennes et actuelles, empreintes d’une certaine familiarité. Il crée ainsi une ambiguïté sur l’origine des œuvres exposées, et réduit la frontière qui existe entre les objets banals et les objets d’art. La réutilisation de ces matériaux dans un contexte artistique confère aux œuvres un aspect ludique, mais permet surtout l’ouverture d’un dialogue avec le spectateur qui, face à ces amas d’objets réinterprétés, se retrouve confronté à ses propres habitudes.

Patrick Bernatchez - 180° et Piano orbital no1

Le MAJ est fier d’accueillir le film 180° et l’œuvre sonore Piano orbital no1 de l’artiste multidisciplinaire Patrick Bernatchez, qui a récemment présenté son exposition Les temps inachevés au Musée d’art contemporain de Montréal.

Le film 180° met en scène un pianiste interprétant une sonate du compositeur belge Guillaume Lekeu (1870-1894) dans une salle de spectacle vide et aux lumières tamisées. Le déplacement de la caméra dévoile après un certain temps que le musicien et son instrument sont suspendus à l’envers au plafond de la salle. Cette étrange mise en scène est le résultat d’une recherche que l’artiste a amorcée en 2010 dans le cadre du corpus d’œuvres intitulé Lost in Time (2009- ), et plus particulièrement à travers la série d’explorations sonores Piano orbital qui, jusqu’à ce jour, nous a fait graviter autour des œuvres de Bach, Debussy, Lekeu et Ravel. Cette suite d’expériences pianistiques repose sur la retranscription des notes d’une composition, renversées selon différents angles (90°, 120° et 270°) et transposées sur de nouvelles portées. Piano orbital no1, se base sur l’interprétation du quatrième mouvement de la Sonate pour piano seul, de Lekeu. Bien qu’elle soit retranscrite méticuleusement pour conserver une lecture à l’horizontale, la partition et sa structure harmonique de base sont bouleversées. Patrick Bernatchez a choisi de développer ce concept et d’approfondir l’étude de la réécriture à 180°au profit du film. Il met alors en images ce processus expérimental et le renforce par des jeux de caméra, tels que des

changements de point de vue et des révolutions autour du protagoniste. Ainsi, sur une trame sonore légèrement dissonante, le film révèle une atmosphère étrangement poétique et vertigineuse.

Stéphane Gilot - Le catalogue des futurs - Volet II

Après un premier volet marqué par un cycle de performances, l’exposition Le catalogue des futurs se renouvelle à l’intérieur d’un deuxième volet. Stéphane Gilot y propose un redéploiement des œuvres de la collection dans le pavillon de l’exposition et une collaboration spéciale de Guy Pellerin. Combinant dessins, maquette, vidéos et installations immersives, cette exposition majeure fait vivre au visiteur l’histoire du Musée d’art de Joliette.

Stéphane Gilot offrira une visite guidée de l’exposition le 11 juin à 13 h 30. L’artiste multidisciplinaire, Caroline Boileau, sera en résidence dans l’exposition du 3 au 7 août 2016.

Visites commentées

Durant l’été, il sera possible de découvrir les expositions Le catalogue des futurs et Les îles réunies en compagnie d’un guide lors de visites de 60 minutes.