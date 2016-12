Les Arts et la Ville sous le charme du nouveau Circuit patrimonial de la Ville de Joliette

À l’occasion du 29e Colloque de Les Arts et la Ville présenté du 1er au 3 juin à Rimouski, la Ville de Joliette a fièrement reçu le prix Coup de cœur du public pour sa nouvelle publication du Circuit patrimonial.

Pour M. Alain Beaudry, maire de Joliette, cette distinction confirme la qualité de l’outil et la pertinence de mettre notre patrimoine en lumière. « Je tiens à remercier nos pairs, les représentants des villes et municipalités du Québec qui nous décernent cette distinction! Ville de culture, Joliette gagne à présenter ses éléments patrimoniaux qui témoignent de sa riche histoire.»

Rappelons qu’en mai dernier, la Ville de Joliette dévoilait ce nouvel outil qui permet maintenant de sillonner les rues et d’y consulter pas moins de 27 nouveaux panneaux d’interprétation. Bâtisses privées, anciennes résidences des communautés religieuses, institutions d’enseignement, ensembles paroissiaux, parcs et édifices municipaux; il est maintenant plus facile et agréable d’explorer l’essence même de Joliette, à travers un grand circuit complet ou par le biais de deux trajets condensés (trajet du centre-ville ou trajet de la fondation de la Ville de Joliette).

Le conseil municipal tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications qui a permis la réalisation de ce projet dans le cadre de l’entente en développement culturel.