Une entente triennale pour le pré-festival de Mémoire et Racines

Mémoire et Racines annonce la conclusion d'une entente majeure d'une durée de trois ans avec la Caisse Desjardins de Joliette qui devient Présentateur officiel du Pré-festival à Joliette et partenaire présentateur de la programmation de la scène Accordons-nous du festival Mémoire et Racines (FMR) à Saint-Charles-Borromée.

Associée au FMR depuis plus de 20 ans, la Caisse Desjardins de Joliette est un partenaire de premier plan du festival. La conclusion de cette nouvelle entente, dont les détails demeurent confidentiels, viennent démontrer l'importance régionale de cet événement qui a pour mission de diffuser la musique, la danse et le conte traditionnels du Québec, du Canada et de l'étranger. Par la prolongation de son entente pour une durée de trois ans et la bonification de son soutien financier, la Caisse accroît son engagement et devient partenaire « Présentateur du Pré-festival ».

« Il s'agit d'une entente significative pour Mémoire et Racines et pour le milieu du patrimoine vivant au Québec » déclare Cédric Champagne, président de Lanaudière : Mémoire et Racines. «Le FMR est en croissance constante. Sa notoriété ne cesse grandir et avec lui celle de toute une communauté. Nous nous estimons donc privilégiés de pouvoir bénéficier du soutien indéfectible de partenaires financiers tels que la Caisse Desjardins de Joliette. Cet engagement à long terme de la Caisse participera au développement du Pré-festival et permettra à Mémoire et Racines d'en faire un produit d'appel fort à l'image de la région. »

Le Pré-festival se tiendra cette année au centre-ville de Joliette les mercredi et jeudi 27 et 28 juillet. Lors de ces deux jours de festivités, les festivaliers auront la chance d'assister à des spectacles gratuits offerts en toute intimité dans les bars et restaurants de la ville par des groupes provenant de la scène régionale et internationale. Ce sera l’occasion idéale pour découvrir la musicienne accueillie par la ville de Joliette dans le cadre de son programme d'artiste en résidence 2016. Le jeudi 27 juillet, 2 spectacles seront offerts sur la grande scène du centre-ville enchaînant la musique du monde et la musique traditionnelle lanaudoise. Le public est attendu nombreux pour une ambiance des plus festives !

De plus, durant la fin de semaine du FMR du 29 au 31 juillet, au parc Bosco de Saint-Charles- Borromée, la Caisse Desjardins de Joliette sera « Partenaire officiel de la Scène Accordons-nous» où seront présentés de nombreux ateliers de violons, guitares, chants et autres instruments. « Le Festival Mémoire et Racines est un incontournable », mentionne Jean Denommé, directeur général de la Caisse. « C’est une fierté de s’y associer et d’apporter notre soutien tant pour les activités au centre-ville qu’au Parc Bosco. Avec ses artistes de renom, ses contes, ses soirées de danse et ses activités et spectacles pour enfants et la famille, ce festival rend le cœur à la fête de milliers d’amoureux de la musique », a-t-il ajouté.