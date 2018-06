La grande vente-trottoir est de retour dans le centre-ville de Joliette

Du 4 au 7 juillet, la grande vente-trottoir prend place dans les rues du centre-ville de Joliette. Les commerçants offriront plusieurs rabais et promotions à tous les clients qui seront présents pour cet évènement. Pour ce faire, certaines rues seront fermées à la circulation automobile. Il sera possible de profiter de cette vente-trottoir dès le 4 juillet à 10 h.

Activités pour tous

Lors de cette grande vente-trottoir, des activités pour tous sont organisées dont plusieurs installations pour les enfants : jeux gonflables, personnages, maquillage, clown, ballons, etc. De plus, il sera possible de jouer en libre-service au piano public de la ville.

Horaire des activités

Le mercredi 4 juillet, les commerçants du centre-ville de Joliette vous attendent avec une multitude de rabais et promotions à compter de 10 h. La première journée se terminera avec le Grand Orchestre de Joliette qui interprétera les bandes originales de plusieurs films populaires à 19 h 30.

Le jeudi 5 juillet, une démonstration de Taï Chi aura lieu de 11 h à 11 h 30 sur place Bourget. Par la suite, pour les tous petits, il y aura un spectacle des Pyjamasques de 18 h à 19 h. À la suite de ce spectacle sera présentée une veillée de danse traditionnelle de 19 h 30 à 21 h.

Le vendredi 6 juillet, Les Vagabonds du ciel permettront au passant d’observer le soleil sur la place publique de 12 h à 16 h. Pendant ce temps, il sera possible de participer à une danse en ligne de 12 h 30 à 14 h sur place Bourget Sud. Dès 18 h, c’est le retour de Kildare de luxe avec son exposition de voitures anciennes dans une ambiance rockabilly.

Pour clore cette vente-trottoir, le samedi 7 juillet, il y aura une démonstration ainsi que des essais de voitures électriques entre 10 h et 16 h. Dans cette même optique, Jacques Duval, chroniqueur automobile, donnera une conférence sur ce sujet à 11 h. Pour les tout-petits, un spectacle de la Pat’Patrouille sera offert de 15 h 15 à 16 h 15. Prendre note que l’équipe de cheerleader des Pirates de Joliette offrira une démonstration de cheerleading à 13 h.

Pour plus d’informations sur la programmation, visitez le site de la Société de développement du centre-ville de Joliette au : www.centrevilledejoliette.qc.ca.