L’urnerie.com: l’alternative parfaite pour un dernier repos abordable

Si pour plusieurs la mort est la fin d’une étape, pour Sylvain Beaupré, c’est le commencement d’une autre. Âgé de 50 ans, après plus de 20 ans dans le secteur du génie civil, l’homme a décidé de changer de carrière en démarrant sa propre entreprise: l’Urnerie Boutique funéraire.

Comme son nom l’indique l’Urnerie Boutique funéraire a été créée afin d’offrir un dernier repos abordable aux êtres qui vous sont chers. « J’ai choisi ce domaine à la suite d’un reportage de J.E. où j’ai constaté que les urnes étaient vendues à des prix exagérées par les entreprises funéraires conventionnelles. J’ai alors compris qu’il y avait une opportunité de révolutionner l’industrie », confie d’entrée de jeu le nouvel entrepreneur.

Comment se démarque-t-il de ses concurrents? En offrant des produits funéraires à prix plus avantageux pour le grand public. De plus, ils sont confectionnés au Québec par des artisans. Les produits, disponibles uniquement sur son site Internet, sont faits en marbre, en bois et en terre cuite. Son inventaire comprend aussi des bijoux souvenirs et des ornements.

Les fournisseurs de M. Beaupré possèdent aussi une expertise pointue dans les domaines de l’ébénisterie, de la marbrerie et de la forgerie.

« En ayant seulement un site Internet, je peux vendre mes produits à des prix très avantageux. De plus, je peux livrer partout au Québec. Cependant, je ne vends pas de pré-arrangements funéraires, seulement des urnes, des bijoux et ornements. Pour celles en bois, il est possible de les personnaliser pour un peu plus cher », ajoute-t-il.

Prix abordables

Le prix pour les urnes en pierres naturelles varie entre 299,95 $ et 399,95 $. Pour celles en bois, on peut s’en procurer pour des sommes variant entre 149, 95 $ et 229, 95$. Enfin, pour celles en terre cuite, il en coûte entre 139, 95 $ et 179,95 $.

L’Urnerie Boutique funéraire offrira aussi prochainement des urnes de collections importées en laiton ou en pierres naturelles. En choisissant cette entreprise, vous êtes assurés d’encourager les artisans d’ici et de payer jusqu’à 300 % moins cher que dans l’industrie traditionnelle.

« Mon objectif est de permettre au grand public de s’offrir des produits funéraires à l’extérieur des marchés conventionnels. Je veux rendre plus accessible l’achat d’urnes funéraires pour tous et créer une marque de commerce funéraire québécoise qui se démarque ici et ailleurs. Le tout, en encourageant l’achat local auprès d’artisans d’ici », conclut Sylvain Beaupré.

N’attendez plus et rendez-vous au https://urnerie.com/ pour planifier votre dernier repos.