Près de 20 000 $ octroyés en faveur du développement de projets

À la mi-mai, Développement Économique D’Autray (DÉA) a annoncé que des subventions, représentant une somme de 19 650 $, ont été versées à deux promoteurs de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.

Les appuis financiers proviennent du Programme d’aide au développement des entreprises et du Programme de soutien à l’émergence de projets d’entreprises. L’accès à ces fonds découle d’une entente liant la MRC au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Le mot croissance fait partie du quotidien de Louis-Vincent Larose et Charles Verdy, propriétaires de Les Herbes Gourmandes. Pas moins de 24 variétés de fines herbes de haute qualité sans pesticides sont cultivées dans leurs serres de Saint-Norbert. Reconnus comme savoureux et frais, leurs produits sont maintenant distribués à la grandeur de la province dans les supermarchés.

Au cours des dernières années, leur nombre de serres a plus que doublé et leurs installations ont été hivernisées. Le 2 mai dernier, lors de son gala annuel, l’organisation régionale du Défi OSEntreprendre a nommé messieurs Larose et Verdy comme ambassadeurs de la MRC de D’Autray, en raison de l’évolution notable qu’a connue l’entreprise depuis son démarrage.

Du côté de Berthierville, le Musée Gilles-Villeneuve souhaite développer un projet nécessitant une étude de faisabilité. Fêtant son trentième anniversaire, ce lieu touristique offre chaque année une programmation diversifiée à la hauteur des attentes des amateurs de course automobile.

Pour connaître les activités à venir, il est suggéré de visiter la page Facebook de l’organisme. DÉA mise sur une équipe en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Il est possible de les joindre par téléphone au 450 836-7007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.