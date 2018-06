La Fondation pour la Santé reçoit une généreuse contribution de 100 000 $ du Groupe CRH Canada inc. – Cimenterie de Joliette

Le Groupe CRH Canada inc. – Cimenterie de Joliette a annoncé, le 10 avril dernier, sa généreuse contribution de 100 000 $ versée sur cinq ans dans le cadre de la campagne majeure Donnez avec cœur de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

« Le Groupe CRH Canada inc. - Cimenterie de Joliette est fier de participer à la campagne de financement majeure de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. En procédant à cette donation, nous désirons démontrer de façon concrète notre engagement en matière de santé et bien-être auprès de nos communautés. À cet effet, nous encourageons depuis plusieurs années l’ensemble de nos employés à adopter et maintenir de saines habitudes de vie. Nous sommes convaincus que ce geste permettra de faire une différence aujourd’hui et pour les générations à venir. Une démarche socialement responsable en tant qu’entreprise de la région depuis plus de 50 ans. Il est important pour nous d’investir dans nos communautés sur le long terme, c’est pourquoi nous avons choisi de soutenir la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, qui de par sa structure et sa couverture géographique, est un vecteur d’excellence rejoignant la population lanaudoise. », confirme monsieur Éric Arbour, directeur général de la cimenterie de Joliette.

La fondation est heureuse de pouvoir compter sur l’appui de cette grande entreprise dans le cadre de sa campagne de financement échelonnée de 2016 à 2020.

« Nous sommes fiers que le Groupe CRH Canada inc. – Cimenterie de Joliette soit aussi sensible à notre cause et nous saluons ce geste qui démontre son vif intérêt à prendre soin de la santé de sa population et des générations à venir.», affirme madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation.