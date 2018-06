Urban Picnik s'installe à Joliette pour augmenter sa production

Urban Picnik, une entreprise québécoise, veut redéfinir les repas santé sur le pouce en offrant des salades repas complètes et équilibrées dans les épiceries du Québec et partout au Canada. Afin d'assurer un plus grand volume de production, la compagnie ouvrira une nouvelle usine de production à Joliette.

Fondé par Marie-Anne Verstraelen, Urban Picnik, anciennement Ma Vitrine Bio, s’est doté d’un partenaire stratégique en l’organisation de Vegkiss afin de mettre en branle le déploiement de ses produits partout au Canada et aux États-Unis.

« Avec le changement à venir dans le Guide alimentaire canadien, nous voulions répondre au besoin d’équilibre nutritionnel dans la catégorie du prêt-à-manger, grâce à l’apport des protéines végétales, soutien Marie-Anne Verstraelen, présidente d’Urban Picnik. Nous avons changé de nom pour être en mesure d’offrir une gamme de salades conventionnelles, non biologiques, à un prix abordable. »

Élaborées par la nutritionniste Julie DesGroseilliers, les cinq salades Urban Picnik (César, Soleil, Dragon, Milos et Maki) sont végétariennes et comprennent le juste équilibre entre protéines végétales, grains entiers et aliments frais. De plus, toutes les salades sont offertes dans un pot de verre, un matériau écologique et recyclable à l’infini.

Un virage santé, zéro déchet et entrepreneurial

L’association avec Vegkiss permet, aujourd’hui plus que jamais, à Urban Picnik d’entreprendre son déploiement à travers le Canada. Déjà offertes dans les IGA, Metro et Couche-Tard du Québec au coût de 6,99 $, la construction d’une toute nouvelle usine à Joliette permettra d’assurer la production des salades à grande échelle.

« Dans la prochaine année, Urban Picnik vise à distribuer ses pots de plaisir nutritif et savoureux dans plus de 600 points de vente au Québec », précise Marie-Anne.

L’usine d’approvisionnement sera achevée à partir de l’été 2018 et créera une dizaine d'emplois dans la foulée de la construction de l’usine. De plus, une vingtaine d'autres postes seront créés au courant de l’année.

Apprenez-en davantage sur Urban Picnik, en visitant leur page Facebook.