Célébrons ensemble et avec fierté la richesse de l’entrepreneuriat de chez nous !

Tout y était pour célébrer l’entrepreneuriat lors du gala régional de la 20e édition du Défi OSEntreprendre : reconnaissance, hommage, souvenir et surprise. Devant 310 personnes, la 20e édition de la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière tenue au Club de golf Le Mirage à Terrebonne fut, comme toujours, l’occasion de découvrir des projets entrepreneuriaux inspirants et prometteurs!

Les projets lauréats aux volets Entrepreneuriat étudiant, Création d'entreprise et Réussite inc. se tournent maintenant vers l’étape ultime, la finale nationale du Défi OSEntreprendre. 26 projets entrepreneuriaux se sont vus couronnés.

Cette année, le comité organisateur a mis en place 7 prix spéciaux : reconnaissance de la Table d’action en entrepreneuriat de Lanaudière au volet entrepreneuriat étudiant et création d’entreprise, persévérance scolaire, vote populaire au volet entrepreneuriat étudiant et création d’entreprise, Femmessor Lanaudière et ambassadeur du Défi OSEntreprendre Lanaudière. Les lauréats régionaux se sont partagé la somme de 20 000 $ remis en bourses.

Le président d’honneur régional de cette 20e édition, monsieur Dominic Larin, vice-président de l’entreprise Lounge Factory à Terrebonne, a affirmé que : «c’est à la vue de la qualité des projets entrepreneuriaux scolaires, de l’audace et de l’ingéniosité de nos entreprises en émergence et du rayonnement et de la performance de nos entreprises aguerries, que nous pouvons affirmer que Lanaudière est à la fois un berceau et le sol fertile d’un entrepreneuriat dont nous devons être fiers et en constater collectivement toute la richesse. »

Bilan de la 20e édition

Cette année, le Défi OSEntreprendre Lanaudière a attiré pas moins de 93 projets en Entrepreneuriat étudiant. Ce volet encourage la réalisation d’initiatives contribuant au développement de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire, et ce, du préscolaire à l’université.

Le volet Création d’entreprise s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui en sont à leurs premières étapes dans la réalisation de leur projet d’entreprise. À ce chapitre, 63 projets d’affaires ont été déposés dans le cadre de cette 20e édition.

Finalement, le volet Réussite inc., le dernier mais non le moindre, reconnaissait les entreprises ayant participé à l’une des éditions du Défi OSEntreprendre entre la 1re et la 14e édition.

Lauréats 2018 du VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :

PRIMAIRE 1ER CYCLE (1RE ET 2E ANNÉES)

Tic-Tac-Toc, entre les générations, École Notre-Dame, Commission scolaire des Samares

PRIMAIRE 2E CYCLE (3E ET 4E ANNÉES)

Joliette Elementary School Cooking Club, École primaire Joliette, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

PRIMAIRE 3E CYCLE (5E ET 6E ANNÉES)

Juste pour moi, École Saint-Théodore-de-Chertsey, Commission scolaire des Samares

SECONDAIRE 1ER CYCLE (1RE ET 2E ANNÉES)

JEHM Paintball, École des Montagnes, Commission scolaire des Samares

SECONDAIRE 2E CYCLE (3E, 4E ET 5E ANNÉES)

Élevage 2 rangs , École secondaire de Sainte-Julienne (Pavillon Havre-Jeunesse), Commission scolaire des Samares

Champagneur-Entrepreneurs, Collège Champagneur

ADAPTATION SCOLAIRE

Capitaine Rondin, École Des Rives, Commission scolaire des Affluents

COLLÉGIAL COLLECTIF

Salon de l’emploi, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption

TABLE D’ACTION EN ENTREPRENEURIAT DE LANAUDIÈRE

La coopérative Pourvou, École Paul-Arseneau, Commission scolaire des Affluents

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

100 pour 100 math, École Notre-Dame, Commission scolaire des Samares

HOMMAGE RÉGIONAL

Mme Nancy Michaud, École secondaire de Sainte-Julienne (Pavillon Havre-Jeunesse) Commission scolaire des Samares

VOTE POPULAIRE

Tic-Tac-Toc, entre les générations, École Notre-Dame, Commission scolaire des Samares

Lauréats 2018 du VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE :

AMBASSADEUR DU DÉFI OSENTREPRENDRE LANAUDIÈRE

Les Herbes gourmandes , MRC de D’Autray

M ta région , MRC Joliette

Beehivr , MRC L’Assomption

Kabania , MRC Matawinie

Conception Impack DTCI inc. , MRC Montcalm

Lounge Factory, MRC les Moulins

BIOALIMENTAIRE

Trécarré microbrasserie, St-Côme

COMMERCE

Le DRAVEUR planche à pagaie en bois originale inc., Terrebonne

ÉCONOMIE SOCIALE

Technocentre Lavaltrie, Lavaltrie

EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION

ModulAir Garden , Repentigny

Botanikür Inc., Saint-Roch-de-L’Achigan

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE

Seasign Inc., Mascouche

SERVICES AUX ENTREPRISES

L’Étiquette & Co., Joliette

SERVICES AUX INDIVIDUS

Cervi-froid, Saint-Liguori

PRIX COUP DE COEUR ÉTUDIANT CRÉATEUR D’ENTREPRISE

Espace Colocaux Inc., Joliette

FEMMESSOR

FGCA, Saint-Donat

TABLE D’ACTION EN ENTREPRENEURIAT DE LANAUDIÈRE

Centre Canin LeGardeur inc., Repentigny

HOMMAGE RÉGIONAL

Virtuel Graphique, Repentigny

VOTE POPULAIRE

L’Albatros, brasserie artisale, Mascouche

RÉUSSITE INC.

La Brûlerie du Roy, Joliette

Bilan des 20 années du Défi OSEntreprendre Lanaudière

Au cours des 20 dernières années, 2 073 projets d’entrepreneuriat étudiant ont vu le jour et 850 projets d’entreprises ont été présentés dans le cadre du Défi OSEntreprendre Lanaudière. Une somme bien au-delà des 218 325 $ qui peuvent être constatés a été remise en bourse aux participants de la région, au fil des années.

Le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les établissements scolaires et les organismes socioéconomiques de la région. Coordonnée par Lanaudière Économique, cette 20e édition est mise en œuvre par le Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM). Le Défi est également chapeauté par des membres provenant des services ou organismes mandataires du développement économique des MRC, des Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC), des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Commission scolaire des Samares, de la Commission scolaire des Affluents et de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

Pour obtenir la description des projets lauréats ainsi que de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre Lanaudière, visitez le www.entreprenez.qc.ca.