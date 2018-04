13e édition du Grand McDon au profit de la Fondation pour la Santé

Les restaurants McDonald’s des Galeries Joliette, du Wal-Mart de Joliette, de Saint-Jean-de-Matha, de Rawdon, de Joliette, de Notre-Dame-des-Prairies, de Berthierville, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Lavaltrie, de Louiseville et de Saint-Jacques amasseront des dons le mercredi 2 mai prochain lors du Grand McDon dans le but de contribuer à l’achat d’un appareil nasal néonatal de type CPAP, servant à traiter la détresse respiratoire des nouveau-nés, appareil qui sera utilisé au module parents-enfants du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

En incluant la 12e édition au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, où 30 000 $ avaient été amassés, c’est près de 190 000 $ qui ont été remis à la fondation, en particulier pour la pédiatrie et le module parents-enfants.

Voici les acquisitions effectuées à travers les années grâce au Grand McDon : achat d’un BladderScan (appareil mesurant le volume de la vessie), de cinq appareils à pression non invasive multifonctionnels, d’un presse-seringue, de cinq pompes volumétriques, de quatre appareils de saturométrie, d’un moniteur fœtal pédiatrique et 20 fauteuils d’allaitement dans les chambres du module parents-enfants.

Tous ces projets ont pu voir le jour grâce aux dons de toute la population lanaudoise et à la grande générosité des franchisés McDonald’s participants. Tous ces appareils améliorent grandement la qualité des soins offerts à la clientèle pédiatrique du CHDL et ce sont les tout-petits et leur famille qui en bénéficient.

Les 11 restaurants McDonald’s participants verseront un don de 1 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière sur chaque sandwich Big Mac®, McCafé® et Joyeux festin MD vendus.

Toute la population est donc invitée à se rendre à l’une des 11 succursales des restaurants McDonald’s lors de ce Grand McDon.

Les nouveau-nés et leur maman pourront profiter de la grande générosité des gens d’ici au module parents-enfants du CHDL.