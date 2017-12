La réussite entrepreneuriale soulignée par DÉA: Remise de prix Distinction

Le 7 décembre dernier, lors d’une activité de reconnaissance organisée par Développement Économique D’Autray, neuf entreprises ou organismes de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray ont vu leurs efforts récompensés par un prix Distinction attribué sous forme d’une plaque honorifique. Il s’agissait de la sixième édition de l’initiative, pour l’occasion, tenue à la Galerie YL-S de la Ville de Saint-Gabriel.



Ces entrepreneurs, organismes ou artistes ont vu leur travail reconnu et applaudi par des membres de comités relatifs à DÉA ainsi que par l’équipe de permanence de l’organisation. Le choix des lauréats s’est fait à partir d’une liste d’entrepreneurs ou de promoteurs s’étant démarqués en 2017. La sélection a été appuyée par un argumentaire formulé par les employés de DÉA de même que par une grille d’analyse dont les critères évalués étaient le rayonnement obtenu, la viabilité et la rentabilité, les répercussions socioéconomiques et le maintien ou la création d’emplois.



Finalement, une délibération a mené à la liste des récipiendaires suivants :



Prix Distinction Agrotourisme : La Courgerie (Sainte-Élisabeth)



Prix Distinction Économie sociale : La Coopérative de solidarité en soutien à domicile de D’Autray (Berthierville)



Prix Distinction Manufacturier : Lanau Industries (Saint-Gabriel-de-Brandon)



Prix Distinction Démarrage : Naury (Saint-Cuthbert)



Prix Distinction Développement culturel - entreprise : Galerie YL-S (Ville de Saint-Gabriel)



Prix Distinction Développement culturel - individu : Yolande Harvey (Saint-Cuthbert)



Prix Distinction Relève d’entreprise : Les Fils Métalliques Berthier (Berthierville)



Prix Distinction Développement local : Marché fermier de Saint-Norbert (Saint-Norbert)

Prix Distinction Coup de cœur : Les Bricoleuses (Berthierville)



« Une grande importance est accordée à celles et ceux ayant réalisé des bons coups entrepreneuriaux. Par vos efforts, vous avez un impact concret sur le développement économique et le développement des collectivités dans la MRC de D’Autray », a mentionné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors de la remise.



Ce dernier a également profité de son temps de parole pour livrer sa gratitude aux bénévoles impliqués au sein des comités relatifs au développement économique de la MRC.