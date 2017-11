La station touristique Val Saint-Côme sera reliée au réseau de sentiers quad Matawinie

Le Club Quad Matawinie en partenariat avec la Municipalité de Saint-Côme et la Station Touristique Val Saint-Côme est fier d’annoncer que la Station sera bientôt annexée au réseau de sentiers quad existant. Depuis plusieurs mois, le Club Quad Matawinie est en attente de réponses provenant de différents paliers gouvernementaux afin de parachever ce projet. Les efforts considérables déployés par le Club Quad Matawinie durant la dernière année sont enfin récompensés.



D’ici le 1er janvier 2018, beaucoup d’heures seront investies afin de défricher et réaliser le sentier de 1.7 kilomètre reliant le réseau actuel au secteur Val Saint-Côme. Au printemps, lorsque la neige sera fondue et le sol asséché, un sentier de 2.2 kilomètres sera finalisé afin d’ouvrir les sentiers d’été. Les quadistes pourront emprunter la 205e Avenue de la Merci afin d’accéder à la rue Val Saint-Côme et aux auberges situées en périphérie. Une signalisation adéquate sera installée lorsque les sentiers seront terminés.



Le Club Quad Matawinie tient à remercier sincèrement les passionnés de quad de Saint-Côme qui ont cru au projet, et ce, malgré le long processus entamé avec les ministères concernés.



Rappelons que des passes de saison sont disponibles au Dépanneur R. Émery & Fils, au Bureau d’Accueil Touristique, au Camping Summum et à la Pourvoirie Coin Lavigne. N’hésitez pas à communiquer avec le président M. Alain Bordeleau au 450 421-5310 ou au 450 883-8477 afin d’obtenir des informations supplémentaires.