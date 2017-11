12e édition du brunch en transfert d’entreprises agricoles : Marcel Leboeuf transmet sa passion à plus de 80 convives

Le dimanche 26 novembre dernier avait lieu, au Château Joliette, le brunch annuel en transfert d’entreprises, organisé par Lanaudière Économique – Transfert d’entreprises et la Relève agricole de Lanaudière (RAL), réunissant plus de 80 participants. Comédien, entrepreneur, vigneron et homme de cœur, le conférencier invité, Marcel Leboeuf, a raconté comment la passion, l’attachement et l’engagement sont des aspects déterminants dans la transmission d’une entreprise.

Depuis plus de 12 ans, le brunch en transfert d’entreprises offre, au milieu agricole, une matinée divertissante et enrichissante. Après les récoltes, ce rendez-vous permet aux cédants et aux relèves, qui entament ou finalisent leur processus de transfert, de venir chercher des outils pour améliorer leur vie d’entrepreneur.