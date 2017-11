La MRC de Matawinie investit en environnement

La MRC de Matawinie est heureuse d’appuyer financièrement l’acquisition et l’installation de contenants de récupération et d’un composteur à l’école de l’AmiSoleil de Saint-Émélie-de-l’Énergie, des équipements qui permettront à cette école primaire de réduire de près d’une tonne durant une année scolaire les matières organiques et d’environ 650 kilos les matières recyclables qui étaient destinées à l’enfouissement, mais aussi de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets à la source.



L’investissement de la MRC de Matawinie se fait par l’entremise du Fonds de protection de l’environnement matawinien (FPEM) qui a pour objectif de soutenir financièrement les municipalités pour la réalisation de projets et d’activités à retombées significatives pour la protection, l’amélioration et la mise en valeur de l’environnement.



Dans le cadre de ce projet, la MRC de Matawinie a déjà investi plus de 11 000 $ en 2017 dans 5 écoles primaires de 5 municipalités différentes du territoire. L’argent engagé a servi notamment à l’achat d’équipement de collecte et à de la formation en matière de gestion des matières résiduelles auprès des élèves.



Le préfet de la MRC, M. Sylvain Breton, est particulièrement fier de cette initiative. « C’est avec de petits gestes comme celui-ci que nous améliorerons le bilan environnemental de la Matawinie. De plus, de conclure M. Breton, ça permet de former une nouvelle génération consciente des défis environnementaux ».