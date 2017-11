Mélissa Lapierre nommée directrice de DÉA

Le 22 novembre dernier, les élus du Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, ont officialisé la nomination de Mme Mélissa Lapierre en tant que directrice de Développement Économique D’Autray (DÉA), un rôle actuellement occupé par M. Bruno Tremblay, directeur général de la MRC.



Titulaire d’un titre professionnel en comptabilité (CPA, CMA), madame Lapierre s’adonnera à ses nouvelles fonctions dès le 8 janvier prochain. Elle est à l’œuvre au sein de la même organisation depuis 2016 en tant que conseillère – services aux entreprises; mandat qu’elle conservera dans son poste de direction.



Bien au fait du portrait économique du territoire d’autréen, elle a également œuvré pour le Centre de développement local (CLD) D’Autray pendant près de 10 ans. À travers son parcours professionnel, elle a aussi assuré la direction générale de Femmessor Lanaudière.



« Mélissa se démarque par son professionnalisme et son intérêt à contribuer à la vitalité économique de la MRC. Nul doute que l’expérience et le dynamisme de l’équipe sont gages d’une qualité de services répondant aux attentes et besoins de nos entrepreneurs », a soutenu M. Bruno Tremblay, directeur général de la MRC, par la voie d’un communiqué de presse.



Développement Économique D’Autray mise sur une équipe formée de quatre employées. La mission du service est de favoriser le développement de l’économie locale ainsi que le maintien et la création d’emplois sur le territoire de la MRC de D’Autray. Leurs professionnels proposent des services gratuits d’accompagnement, de financement et de suivi auprès des entrepreneurs, tant pour le démarrage, l’acquisition, l’expansion ou la consolidation de leur entreprise. À cette offre s’ajoutent l’animation locale et le développement de projets socioéconomiques structurants.