Le recteur de l’UQTR, M. Daniel McMahon, sera le conférencier de décembre de la CCGJ

– Pour son 4e dîner conférence de sa saison 2017-18, la Chambre de Commerce du Grand Joliette recevra la visite du recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Daniel McMahon. Elle accueillera les convives le 4 décembre, à l’Hôtel Château Joliette, à compter de 11 h 45.

Bachelier en administration des affaires (sciences comptables) à l’UQTR et détenteur d’une maîtrise en comptabilité à l’Université de la Saskatchewan, M. McMahon a œuvré dans le domaine universitaire et au sein de la profession comptable tout en contribuant au développement de sa région.

Professeur à l’UQTR et Fellow comptable professionnel agréé (FCPA), Daniel McMahon a été récompensé à de nombreuses reprises. Il a reçu le Prix d’excellence en enseignement de l’Université du Québec (1995) et l’un de ses livres, La comptabilité et les PME a obtenu le Prix de la ministre de l’Éducation pour le meilleur ouvrage pédagogique de niveau universitaire (2011).

Engagé dans la collectivité, M. McMahon a été commissaire d’école (Commission scolaire de la Riveraine), maire de Nicolet, préfet de la MRC Nicolet-Yamaska, président-fondateur du Centre local de développement de la MRC Nicolet-Yamaska et président-fondateur du Conseil régional de concertation et de développement du Centre-du-Québec.

Également lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de décembre à Gestion G. D. Guibault, en plus de souligner les 45 ans des Assurances Robillard.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.