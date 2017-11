Importante acquisition pour Riego à Joliette

Irrig expert firme lanaudoise opérant depuis 2016 sous l’appellation commerciale Riego, est fière d’annoncer l’acquisition d’un terrain de vingt acres à Joliette sur le boulevard Base-de-Roc au coût d’un demi-million de dollars.



L’achat de cette ferme permettra à Riego de regrouper l’ensemble de ses activités en un seul et même endroit.



Les entrepôts existants serviront au stockage des matériaux et inventaires de pièces. Ils accueilleront également la machinerie nécessaire aux multiples installations et entretiens de systèmes d’irrigation innovateurs que propose Riego pour la clientèle agricole.



À moyen terme un atelier optimisé et écoresponsable verra le jour afin d’assurer un service rapide et agile tout en réduisant l’empreinte environnementale. Ajouté à cela, des travaux de recherches et développements qui seront réalisés sur les lieux. La partie cultivable de six acres, incluant un lac et l’accès à une rivière, servira à un modéliser une ferme expérimentale avec des équipements complets. Elle pourra également servir aux démonstrations lors de journée de formation.



De plus, un programme de formation continue de la main-d’œuvre sera créé afin d’assurer un niveau élevé de compétences du département de service.



Avec cet investissement, Riego créera un nouveau poste et consolidera cinq emplois existants.