Du 13 au 19 novembre, dans la MRC de Joliette, on célèbre la semaine mondiale de l’entrepreneuriat

Du 13 au 19 novembre prochain, l’entrepreneuriat est à l’honneur alors que la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), le Carrefour Jeunesse-Emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) et la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) célèbrent la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME) dans la MRC de Joliette en proposant une série d’événements visant à inspirer, célébrer et aider l’entrepreneuriat.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS :



ORGANISÉES PAR LA CDÉJ

• 14 novembre, 7 h 45 à 9 h 45 Les recettes gagnantes en affaires. Des entrepreneurs en phase de démarrage échangent avec Mariève Gagnon, notaire spécialisée en droit des affaires sur les aspects légaux qu’ils faut savoir pour se lancer en affaires. Lieu : CDÉJ, 654, rue de Lanaudière, Joliette, QC, J6E 3M7

• 14 novembre, de 12 h à 14 h Séance d’information sur l’entrepreneuriat Deux conseillers en lancement d’entreprises (CDÉJ+CJEAJ) et deux jeunes entrepreneurs rencontrent des étudiants du CÉGEP régional de Lanaudière à Joliette pour répondre à leur question sur la vie entrepreneuriale. Lieu : CÉGEP régional de Lanaudière, 20 Rue Saint-Charles-Borromée S, Joliette, QC J6E 4T1



ORGANISÉE PAR OSEntreprendre

• 15 novembre Semaine des entrepreneurs à l’école Marie-Hélène Hotte, des Cartons Corruguard, ira rencontrer les élèves de l’Académie Antoine-Manseau. Lieu : Académie Antoine-Manseau



ORGANISÉE PAR LA CCGJ

• 15 novembre, à compter de 17 h 5 à 7 décontracté du Comité jeunesse de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. Le comité jeunesse est heureux de convier les membres à sa première activité de réseautage de la saison lors d’une rencontre avec les trois propriétaires de l’Échappée – Grill et bar sportif. Le trio aura le plaisir de s’entretenir avec les participants au sujet de: « Les amitiés en affaires: comment gérer une entreprise? » Lieu : L’échappée Grill & Bar, 710 Rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 7S3

• 20 novembre, à compter de 17 h 5 à 7 campagne « J’ai mangé mes croûtes! » Dans le cadre de cette campagne, la Chambre de Commerce du Grand Joliette met en lumière l’entrepreneuriat sous forme de capsule web. Des entrepreneurs de la région sont interviewés et partagent leur expertise en affaires. Lieu : Hôtel Château Joliette, 450 rue St-Thomas, Joliette, QC, J6E 3R1



ORGANISÉE PAR LE CJEAJ

• 17 novembre, de 9 h à 16 h 30 Journée de simulation en gestion d’entreprises En équipe, des clients du Carrefour simulent, en accéléré, les décisions à prendre afin de faire croître leur entreprise, et ce, en concurrence les uns avec les autres. Lieu : Carrefour Jeunesse Emploi de D’Autray-Joliette, 580, rue Richard, Joliette, Québec J6E 2T4 Canada



CÉLÉBRONS L’ENTREPRENEURIAT!

Chaque année, au mois de novembre, la SME représente une excellente occasion, pour des personnes de toutes les régions de la planète, d’explorer leur potentiel comme entrepreneurs et propriétaires d’entreprises, au moyen d’activités locales, nationales et internationales. Lancée en 2008, la SME est maintenant célébrée dans 160 pays. Cette année, 20 000 organisations partenaires planifient des activités pour mobiliser directement des millions de participants!

Cette semaine de célébrations est chapeautée par Futurpreneur Canada, une organisation nationale sans but lucratif qui fournit des ressources, du financement et du mentorat aux aspirants entrepreneurs de 18 à 39 ans. «C’est avec plaisir que la CDÉJ s’est jointe à Futurpreneur Canada en 2016 comme partenaire financier pour aider au démarrage des entreprises dans la MRC de Joliette. Aujourd’hui on se joint à eux pour célébrer la SME. », a indiqué Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ. « Nous sommes fiers d’assurer la participation de la MRC de Joliette à cette initiative mondiale qui vise à célébrer la jeune entreprise et d’être une source d’inspiration pour la prochaine génération d’entrepreneurs de notre collectivité ».



La CDÉJ tient également à rappeler aux entrepreneurs qu’elle est le leader du développement économique pour la MRC de Joliette! Ses conseillers sont toujours là pour vous aider à planifier et à réaliser vos projets. Appeleznous ou consultez notre site web : www.cdej.ca.