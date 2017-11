8 diplômés découvrent leur nouveau milieu de vie avec Place aux jeunes D’Autray!

Place aux jeunes D’Autray et ses partenaires se sont mobilisés afin de faire connaître les services et les attraits du territoire à 8 diplômés, nouvellement établis dans la MRC de D’Autray. Ce séjour exploratoire, qui avait lieu du 20 au 22 octobre dernier, avait pour but de contribuer à une intégration réussie et durable de ces familles et individus dans leur nouveau milieu de vie en plus de les aider à développer un sentiment d’appartenance à leur communauté.

La soirée d’accueil qui s’est déroulée à Lavaltrie a permis aux participants d’échanger entre eux, d’avoir des informations sur les attraits et services de Lavaltrie et de connaître les possibilités d’implication sociale avant d’assister à un spectacle dans le cadre du Festival LV3. Le samedi, les participants adeptes de plein air ont pu visiter les sentiers de la SCIRBI, accompagnés d’un biologiste, prendre part à une croisière dans l’archipel des îles du lac Saint-Pierre ainsi que visiter les sentiers Brandon et le Spa Natur’Eau. Le dimanche, le groupe a visité les chutes du calvaire, le Vignoble Saint-Gabriel et la Courgerie. Tout au long du parcours, des représentants du milieu municipal et les propriétaires des entreprises visitées étaient présents pour échanger avec le groupe.

Caty Champagne, agente de migration Place aux jeunes D’Autray explique que : « Le programme Place aux jeunes favorise l’établissement de jeunes diplômés dans les MRC rurales et est présent là où les soldes migratoires sont négatifs, c’est-à-dire là où il y a plus de gens qui quittent que de gens qui s’installent dans cette région ». Les services comprennent de l’accompagnement à distance avant le déménagement, tant pour la recherche d’emploi que de l’information sur les logements ou les services offerts. Des séjours exploratoires sont également organisés afin de permettre aux participants d’imaginer et de préparer leur avenir dans la région et les aider à intégrer leur nouveau milieu.

Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la participation financière de Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, Services Québec, Desjardins, et de nombreuses autres instances publiques et privées du milieu.